بحفل حضره نجم بوليوود "شاروخان".. "إعمار" تطلق مشروع الواحة بقيمة 73.5 مليار درهم

احتفلت إعمار العقارية مساء أمس، بإطلاق أحدث مشاريعها الفاخرة، "ذا أويسس" من إعمار، وذلك في حفل فخم شهده فندق أرماني برج خليفة في وسط مدينة دبي.

وحضر الحفل عدد كبير من كبار الشخصيات من أكبر عملاء شركة إعمار وأبرز الوسطاء العقاريين، وبحضور النجم العالمي الشهير، شاروخان، الذي عبّر عن إعجابه بالمشروع الجديد والذي رأى أنه سيكون علامة مضيئة أخرى في محفظة وجهات إعمار الشهيرة التي تتنافس في الإتقان والفخامة، حيث قال: "كلّما قدّمت لنا إعمار أعجوبة عمرانية جديدة، لا تلبث أن تُتبِعَها بوجهة أخرى هي تحفة مُبهرة بحدّ ذاتها، تماماً مثل "ذا أويسس" من إعمار التي نحتفل بإطلاقها هذا المساء. وهذا ليس بمستغرب في دبي، المدينة العصرية التي أصبحت في مصاف أشهر مدن العالم، وأكثرها أناقة وتقدّماً".

وهدفت إعمار من خلال هذا المشروع إلى تشكيل نمط حياة على طراز المنتجعات الفخمة، حيث خُصّص 25 ٪ من الأراضي للبحيرات، والقنوات المائية، والحدائق، ومسارات الجري والنزهة، والمساحات الخضراء، والمرافق الفاخرة على أنواعها. وهذا التركيز على المساحات المخصّصة للاستجمام يتيح للمقيمين الاستمتاع ببيئة معيشية عالية الجودة، واعتماد نمط حياة نشط وصحيّ.

وتتميّز "ذا أويسس" من إعمار بموقع ممتاز داخل دبي، وسط عدد من مشاريع التطوير العقاري الراقية. علاوة على وجودها على مقربة من أربعة ملاعب جولف دولية، ما يمنح المقيمين من عشّاق الجولف الفرصة بممارسة لعبتهم المفضّلة في ملاعب عالمية المستوى. كما يقع المشروع على بُعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة دبي، ما يوفّر سهولة الوصول إلى أبرز وجهات المدينة وأكثرها شهرة.

كما ستشتمل "ذا أويسس" من إعمار على منطقة مخصّصة لمحلات البيع بالتجزئة تبلغ مساحتها 1.5 مليون قدم مربع، حيث ستتوافر مجموعة واسعة من العلامات التجارية العصرية التي تضع في متناول المقيمين خيارات التسوّق المتميّزة. هذا بالإضافة إلى مجموعة متنوّعة من المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات، ما يضمن تلبية الأذواق المختلفة.

وتعليقاً على المشروع الجديد، قال مؤسّس شركة إعمار محمّد العبّار: "في كُلٍّ من وجهاتها الجديدة، تسعى إعمار جاهدة لتلبية احتياجات عملائنا المميّزين. فهدفنا الأساسي يتمثّل في تصميم وجهات فريدة من نوعها تكمّل أسلوب الحياة الفخم لعملائنا، مع توفير مستويات لا تُضاهى من الراحة والرفاهية. وقد صُمّم أحدث مشاريعنا المتكاملة، "ذا أويسس" من إعمار، ليستكمل المشهد الحضري في دبي ويعيد تحديد مستقبل أسلوب حياة الرفاهية وسط الطبيعة والمياه، ذلك من خلال الجمع بين أعلى معايير التصميم والهندسة المعمارية المتناغمة، والمرافق الاستثنائية بكلّ المقاييس".