5.4 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في مستهلّ الأسبوع

سجل مؤشر سوق دبي المالي مستوى 3701.91 نقطة، وارتفع بنسبة 0.087%، وذلك في ختام تداولات مستهل جلسات الأسبوع، أمس، ليخترق مؤشره مستوى 3700 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في 14 شهراً، وتحديداً منذ مطلع أبريل 2022، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9380.18 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.12%.

وعززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها، إذ ربح رأسمالها السوقي أكثر من 5.4 مليارات درهم، بعد ارتفاعه من 3.317 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة إلى 3.322 تريليونات درهم بنهاية جلسة الإثنين، موزعة بواقع 2.683 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و639.152 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.44 مليار درهم، موزعة بواقع 849.16 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و597.83 مليون درهم في سوق دبي المالي، وجرى التداول على نحو 931.62 مليون سهم عبر تنفيذ 25.448 ألف صفقة.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع سهما «الإثمار القابضة» و«اكتتاب القابضة» بالنسبة القصوى للجلسة الثالثة على التوالي. كما ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 7%، مسجلاً أعلى سعر منذ أكثر من 16 شهراً عند 0.305 درهم. بدوره، صعد سهم «أملاك للتمويل» بنسبة 4.7%، وسهم «ديار للتطوير» بنسبة 3.6%.

كما ارتفع سهما «إعمار العقارية» وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.7%.

وفي أبوظبي، ارتفع سهم «دانة غاز» بنسبة 0.5%، وسهم «منازل» بنسبة 1.3%.

وكان سهم «مجموعة ملتيبلاي» الأكثر تداولاً، بتداولات جاوزت 16 مليون سهم.