الأسهم المحلية تربح 5.4 مليار درهم في مستهل جلسات الأسبوع

سجل مؤشر سوق دبي المالي مستوى 3701.91 نقطة، وارتفع بنسبة 0.087%، في ختام تداولات جلسة مستهل الأسبوع الاثنين ليخترق مؤشره مستوى 3700 نقطة مسجلًا أعلى مستوى في 14 شهراً وتحديدًا منذ مطلع شهر أبريل 2022، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9380.18 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.12%.

وعززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في مستهل جلسات الأسبوع، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 5.4 مليار درهم بعد ارتفاعه من 3.317 تريليونات درهم في نهاية جلسة الخميس، إلى 3.322 تريليونات درهم بنهاية جلسة الاثنين، موزعة بواقع 2.683 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و639.152 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.44 مليار درهم، موزعة بواقع 849.16 مليون درهم في سوق أبوظبي و597.83 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 931.62 مليون سهم عبر تنفيذ 25.448 ألف صفقة.

وفي دبي، ارتفع سهما الإثمار القابضة واكتتاب القابضة بالنسبة القصوى للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 7% مسجلا أعلى سعر منذ أكثر من 16 شهرا عند 0.305 درهم.

وصعد سهم أملاك للتمويل بنسبة 4.7%. وارتفع سهم ديار للتطوير بنسبة 3.6%.

وارتفع سهما إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.7%. وانخفض سهم تعليم القابضة بنسبة 2.1%.

وفي أبوظبي، ارتفع سهم دانة غاز بنسبة 0.5%، ارتفع سهم منازل بـ 1.3%.

فيما انخفض سهم كيو القابضة بنسبة 0.8%،وتراجع سهم إشراق للاستثمار بنسبة0.2%.

وكان أكثر الأسهم تداولاٍ سهم مجموعة ملتيبلاي المنخفض بنسبة 0.3% عند سعر 3.22 نقطة، وبتداولات تجاوزت 16 مليون سهم.