سوق دبي المالي عند أعلى مستوى في أكثر من عام

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.74% بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، مغلقاً عند أعلى مستوى له في أكثر من عام عند 3603.25 نقاط، ومسجلاً أرباحاً بلغت نحو 10.24 مليارات درهم.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 615.820 مليار درهم إلى 626.057 مليار درهم بنهاية تعاملات الأسبوع، مع زيادة شهية المخاطرة، واتجاه أنظار المستثمرين للبحث عن محفزات جديدة بعد انتهاء موسم نتائج الأعمال.

وفي ختام جلسة أمس، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.59% بسيولة بلغت 811.5 مليون درهم، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» 0.42% مستقطباً سيولة بقيمة 1.12 مليار درهم.

وشهد سوق دبي، ارتفاع سهم «المشرق» 9.6%، في حين قفز سهم «تعليم» 4.37%، وزاد سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.01%، بينما صعد سهم «دبي الإسلامي» 0.57%، وسهم «إمباور» 1.7%.

وكان سهم «ديوا» الأكثر تداولاً بسيولة بلغت 283.5 مليون درهم وسط تراجعه السعري بنسبة 0.4% إلى 2.49 درهم.

كما شهد سوق أبوظبي، صعود سهم «كيو القابضة» 8.14%، فيما ارتفع سهم «ملتيبلاي» 2.22%، في وقت، استقر سهم «العالمية القابضة» دون تغيير.

وضمت قائمة التراجعات سهم «أدنوك للإمداد»، الذي هبط في ثانية جلسات تداوله بالسوق بنسبة 3.8%، بينما تراجع سهم «ألفا ظبي» 3.33%.

وقالت خبيرة تحليل الأسواق في «إكس تي بي مينا»، فرح مراد، إن أسواق الأسهم الإماراتية شهدت أداء أفضل، حيث تفاعل المتداولون مع التطورات الإيجابية حول قضية سقف الديون الأميركية.

وأضافت أن المخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها أثرت على الأسواق العالمية لبعض الوقت، لكنها أشارت إلى أن حل هذا الموضوع يوفر مجالاً لأداء أفضل للأسهم الخليجية بشكل عام.