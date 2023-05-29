فنادق تطرح خصومات وحوافز لزيادة الإشغال خلال «عطلة الأضحى» والصيف

طرحت فنادق عاملة في الدولة عروضاً لفترة الصيف، شاملة عيد الأضحى، لرفع معدلات الإشغال، وتضمنت خصومات في الإقامة بنسب تصل إلى 20% و40% على المأكولات والمشروبات، و50% على النوادي الصحية، بجانب إقامات مجانية للأطفال، واسترداد قيمة رسوم حجز الغرف بالكامل، والاستفادة بها في مرافق الفندق، وتسليم الغرف مبكراً، وتأخير المغادرة.

وقال مسؤولو فنادق، لـ«الإمارات اليوم»، إن من المتوقع ارتفاع الإشغال بنسب تصل إلى 20% خلال فترة الصيف، مقارنة بالصيف الماضي، مدعوماً بحجوزات المواطنين والمقيمين، وزيادة عدد المسافرين من الأسواق المختلفة، بعد رفع قيود السفر، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للسفر والسياحة، لافتين إلى أن العروض ستسهم في تنشيط الطلب بمعدلات كبيرة خلال موسم الصيف.

إقامة شاملة

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى «فنادق ومنتجعات جنة»، أسامة شروف، إن «المجموعة طرحت عروضاً للإقامة شاملة الإفطار في فنادقها في أبوظبي ودبي والشارقة خلال فترة الصيف، وحتى آخر شهر سبتمبر، تبدأ من 225 درهماً، حسب الإمارة، بخصومات تصل إلى 40% مقارنة بأسعار الشتاء، ودخول وجهات ترفيهية مجاناً، إضافة إلى عروض للعيد تبدأ من 375 درهماً».

وأضاف شروف أن «من المتوقع أن ترتفع معدلات الإشغال خلال الصيف بنسب تصل 12%، مقارنة بالصيف الماضي، مدعومة بحجوزات المواطنين والمقيمين، وزيادة عدد المسافرين من الأسواق المختلفة إلى الإمارات».

الإقامة الطويلة

وقال المدير العام لفندق «ميلينيوم بلايس برشا هايتس»، جلين نوبس، إن «الفندق طرح عرض الإقامة الطويلة للشقق المفروشة بالكامل عبر حجز إقامة لمدة ثلاثة أشهر، والحصول على شهر إضافي مجاناً، وخصم فوري بنسبة 12% عند الحجز المباشر عبر موقعه الإلكتروني، وإمكانية ترقية الغرف مجاناً، وتسجيل المغادرة المتأخرة»، مشيراً إلى أن «العروض تسري حتى نهاية أغسطس، بما في ذلك فترة عيد الأضحى، لزيادة معدلات الحجوزات خلال فصل الصيف».

وأوضح نوبس إن «من المتوقع أن يشهد معدل الإشغال هذا الصيف زيادة تصل إلى 8% مقارنة بالعام الماضي، ليقترب الإشغال العام من 76% و80%، بعد أن لاحظنا نسب حجوزات مرتفعة لفصل الصيف، نتيجة للزيادة الملحوظة في عدد العائلات التي تخطط للسفر إلى الخارج من الأسواق المختلفة».

معدلات الإشغال

وقال مدير عام مجموعة فنادق «كراون بلازا»، عماد رمزي، إن «المجموعة طرحت عروضاً لزيادة معدلات الإشغال خلال فترة الصيف، وجذب المزيد من النزلاء، تبدأ من 250 درهماً، بخصومات تصل إلى 25%، مقارنة بأسعار فصل الشتاء، فضلاً عن خدمة النقل المجاني إلى بعض الوجهات السياحية»، مشيراً إلى أن «عروض الصيف تبدأ من منتصف يونيو وتستمر حتى بداية سبتمبر، ولا تشمل عيد الأضحى الذي تبدأ الإقامة فيه من 349 درهماً، شاملة الإفطار والضرائب».

وأضاف أنه على الرغم من أن «العديد من سكان الإمارات يسافرون خارج البلاد خلال فصل الصيف، إلا أن نسبة الإشغال في الفندق تشهد زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لزيادة الزوار من بعض الوجهات، خصوصاً آسيا وأميركا اللاتينية».

بدوره، قال مدير للمبيعات والتسويق في فندق «أنانتارا القرم الشرقي أبوظبي»، راهيل خان، إن «الفندق طرح عرضاً لفترة الصيف، يتيح للنزلاء إمكانية استرداد قيمة رسوم حجز غرفهم بالكامل، والاستفادة بها بكل المرافق المتنوعة في الفندق، وعلى رأسها المطاعم والكافيهات، كما طرح عرضاً آخر يتضمن الإقامة لمدة أربع ليالٍ مقابل دفع قيمة ثلاث ليال فقط».

الإقامة العائلية

وقال المدير العام لفندق «أفاني +بالم فيو دبي»، جورج فرحات، إن «الفندق طرح عروضاً للإقامة العائلية لتعزيز معدّلات الإشغال في الصيف، تتضمن خصماً بـ20% على المأكولات والمشروبات، والحصول على رصيد يراوح بين 100 و200 درهم حسب الحجز لإنفاقه على المأكولات والمشروبات كمكافأة إضافية، والحصول على تذاكر مجانية لزيارة متنزهات في دبي»، مشيراً إلى أن العرض سارٍ خلال عيد الأضحى أيضاً.

وأضاف فرحات أن «قطاع السفر عاد بقوة بعد انتهاء (كوفيد-19)، وظهرت منافسة شديدة بين الفنادق على استقطاب النزلاء»، مشيراً إلى أن من المتوقع أن تكون معدلات الإشغال في الفندق خلال الصيف مرتفعة، خصوصاً مع استعداد الكثير من العائلات من أسواق مختلفة للسفر إلى الخارج.

من جهته، قال المدير العام لمنتجع «لابيتا دبي باركس آند ريزورتس»، فايق السعدني، إن «الفندق طرح عرضاً حتى نهاية سبتمبر يتضمن إقامة الأطفال مجاناً، وتسليم الغرف مبكراً، وتأخير المغادرة وتذاكر للوجهات الترفيهية ضمن (دبي باركس آند ريزورتس)»، مشيراً إلى طرح عرض مخصص لعيد الأضحى، يتضمن الإقامة المجانية للأطفال.

وأضاف أن من المتوقع ارتفاع مستويات الإشغال في الصيف، خصوصاً أن دبي تشهد ارتفاعاً متصاعداً في إقامات السائحين من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة خلال الصيف.

أسعار الغرف

وقالت المدير العام لفندق «ذا اتش هوتيل دبي»، صوفي بلوندل، إن «الفندق طرح خصماً بنسبة 20% على أسعار الغرف، مع وجبة إفطار مجانية، والدخول المجاني للأطفال خلال فترة العيد، مع خصومات أخرى على الإقامة والمأكولات خلال الصيف»، مشيرة إلى أن دبي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعداد السياح القادمين من خارج وداخل الدولة، خصوصاً مع التعافي الذي شهده قطاع السفر، وفوز دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع «تريب أدفايزر».

من جانبه، قال مدير المبيعات والتسويق في فندق «جراند ميلينيوم دبي»، جورج الحاوي، إن «الفندق طرح عرضاً يسري في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، يتضمن 25% خصماً على المأكولات والمشروبات وبعض الخدمات بالفندق، وقسيمة بقيمة 100 درهم في النادي الصحي، ودخولاً مجانياً لبعض المرافق ومغادرة متأخرة».

في السياق نفسه، قال نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في مجموعة «جي ايه للفنادق والمنتجعات»، روبيرت الخوري، إن «العروض الصيفية المطروحة خلال الموسم الحالي تتسم بالتنوع لتنشيط السياحة الداخلية، وتحفيز الطلب بمعدلات كبيرة خلال تلك الفترة»، لافتاً إلى أن «العروض تشمل تخفيضات سعرية، إضافة إلى عوائد على الحجوزات في قسائم بمبالغ مختلفة تستخدم في الفنادق».

بدوره، قال المدير العام لفندق «ميديا روتانا دبي»، شريف مدكور، إن «إدارة الفندق طرحت عروضاً متنوعة لموسم الصيف، تشمل باقات موجهة للزوار والمقيمين»، لافتاً إلى أن «أبرز العروض تشتمل على أسعار خاصة على الغرف، إذ يمكن للضيوف الاستمتاع بأسعار مُخفّضة للغاية، إضافة إلى حصول النزلاء على وجبة إفطار مجانية في مطعم الفندق».

وأوضح أن «العروض تشمل منح مميزات للضيوف في الاستفادة من المرافق الترفيهية في الفندق، وخصومات سعرية على وجبات الطعام، وخدمات لمنح المتعاملين الفرصة لاستكشاف المعالم السياحية والتراثية بدبي، عبر إتاحة الوصول إلى تلك المناطق».

من جهته، قال المدير العام لفندق «سنترو برشا روتانا»، تيمور إيلغاز، إن «الفندق أطلق عروضاً صيفية للمتعاملين، تضم باقات ووجبات إفطار، ووصولاً مجانياً إلى مرافق ترفيهية وللياقة البدنية والاستجمام، إضافة إلى عروض مختلفة تتعلق بالأنشطة الترفيهية والمرافق المتاحة في الفندق».

وقال مدير المبيعات في «أتلانتس دبي»، أيمن بكوش، إن «العروض الصيفية في الفنادق تأتي في إطار التنافسية السوقية في القطاع، وبالتالي تشهد تنوعاً بين الفنادق وفقاً للسياسات التسويقية لكل فندق».

العروض الفندقية

اعتبر المدير العام في فندق «أنانتارا دوان تاون دبي»، حسام ملكي، أن «العروض الفندقية خلال موسم الصيف من المؤشرات التنافسية التي تكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة في رفع معدلات الإشغال وتنشيط عمليات الطلب، سواء من الزائرين أو من السياحة الداخلية، خصوصاً من العائلات التي تفضل قضاء العطلة الصيفية في الدولة وعدم السفر إلى الخارج».

دخول مجاني

قال مدير عام فندق «دبليو دبي ذا بالم»، بيتر كاتوساك-هوسفار، إن «العروض الصيفية التي طرحها الفندق تمكن الضيوف من الاستفادة من دخول مجاني لعدد من المرافق الترفيهية الخاصة بالفندق، إضافة إلى طرح عروض ترفيهية حية مخصصة للأطفال، مع إتاحة الدخول المجاني لنادي الأطفال».