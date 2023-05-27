11.5 درهماً تراجعاً في سعر غرام الذهب خلال 3 أسابيع

واصلت أسعار الذهب انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي مسجلة تراجعاً في مؤشراتها وبقيم تراوح بين 1.5 و2 درهم، بنهاية الأسبوع الجاري، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي الانخفاض الذي سجله غرام المعدن الأصفر إلى 11.5 درهماً خلال ثلاثة أسابيع.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن مواصلة أسعار الذهب انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي رفعت من نشاط الإقبال على شراء العملات والمشغولات الذهبية بشكل لافت، مع تحفيز الانخفاضات لبعض المتعاملين لشراء العملات لأغراض تتعلق بالادخار وشراء مستلزماتهم من المشغولات خلال فترة التراجع الحالية.

بدوره، قال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ركيش داهناك، إن «مواصلة أسعار الذهب لانخفاضها لثلاثة أسابيع متتالية وبنسب متباينة حفزت من إقبال متعاملين على شراء منتجات للعملات الذهبية لأغراض الادخار، خصوصاً أن البعض يستخدم العملات للزينة والادخار من خلال وضعها ضمن قلادات أو أساور، مع سهولة إعادة البيع لتلك العملات مع انخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالمشغولات التقليدية».

من جهته، قال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، إن «تراجع الأسعار بنسب كبيرة حفز العديد من المتعاملين على شراء مستلزماتهم من منتجات المشغولات للاستفادة من الانخفاضات التي سجلها المعدن الأصفر، خصوصاً أن عدداً من المتعاملين كانوا يؤجلون قرارات الشراء خلال الفترات الماضية والتي سيطرت فيها الارتفاعات على أسعار الذهب».

وأضاف أن «بعض المتعاملين يُقبلون على شراء العملات حالياً سواء للادخار أو من خلال دمجها بأساور وقلادات لاستخدامها في أغراض الزينة»، لافتاً إلى أن «ثقافة الادخار في الذهب ترتفع لدى المتعاملين مع الزيادات التي استمر الذهب في تسجيلها خلال الأشهر الأخيرة تحت ضغوط الاضطرابات في الأسواق الدولية».

وأشار مسؤول المبيعات في محل «رجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إلى أن «مبيعات المشغولات الذهبية تشهد نشاطاً جيداً في الأسواق خلال الفترة الحالية وذلك بسبب الانخفاضات السعرية المحفزة التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً، إضافة إلى رواج النشاط السياحي وزيادة الإقبال على شراء هدايا المشغولات»، لافتاً إلى أن «معظم المشتريات تتركز في عياري 18 و21 قيراطاً».

إلى ذلك بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 235.75 درهماً، بانخفاض قيمته درهمان، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 218.25 درهماً، بتراجع 1.75 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 211.5 درهماً، بانخفاض 1.5 درهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 181.25 درهماً، وبتراجع 1.5 درهم.