9.5 دراهم انخفاضاً في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين 3.5 و5.5 دراهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، لتواصل أسعار المعدن الأصفر تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، محققة إجمالي انخفاضات وصل 9.5 دراهم للغرام خلال أسبوعين.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، بأن استمرار تراجع الأسعار كان له تأثيرات إيجابية في الأسواق عبر تنشيط الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، مع تسجيل انخفاضات محفزة، لافتين إلى أن الأسواق شهدت معدلات إقبال ملحوظة من السائحين في الأسواق أخيراً على شراء هدايا المشغولات.

بدوره، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «المبيعات تشهد حالياً نشاطاً في الطلب على المشغولات الذهبية، مع إقبال متعاملين على شراء هدايا من المشغولات لمتطلبات تتعلق بهم، للاستفادة من تراجع أسعار الذهب أخيراً بمعدلات محفزة»، لافتاً إلى أن «رواج النشاط السياحي في أسواق الدولة خلال الفترة الأخيرة، والإقبال على شراء هدايا المشغولات والمجوهرات، كان داعماً لنمو مبيعات الأسواق».

وأوضح أن «استمرار الأسعار عند معدلات مقاربة خلال الأيام المقبلة سيعزز من انتعاش الطلب في المتاجر، خصوصاً أن العديد من المتعاملين يفضل الشراء خلال تلك الفترة، عقب فترة طويلة من استمرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة، تحت ضغوط متغيرات الأسواق العالمية».

وقال مدير المبيعات في شركة «تانشيق للمجوهرات»، أديتا سينج، إن «الأسواق المحلية تستجيب سريعاً وبشكل إيجابي لمتغيرات الأسعار أو حتى بالنسبة لزخم الطلب من الأفواج السياحية، التي تستحوذ على حصص كبيرة من مبيعات المشغولات والمجوهرات».

من جهته، اعتبر مدير المبيعات في محل «دايمون للمجوهرات»، ديليب سون، أن «العديد من المتاجر تعول على نمو المبيعات خلال الفترة الحالية، لتعويض البطء الذي شهدته الأسواق خلال فترات الارتفاع الكبيرة خلال الفترة الماضية»، لافتاً إلى أن «استمرار التراجع السعري لأسبوعين كان من العوامل المحفزة الإيجابية التي أسهمت باستقطاب العديد من المتعاملين لشراء مستلزماتهم من هدايا المشغولات خلال الفترة الأخيرة».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً نحو 237.5 درهماً، بانخفاض 5.5 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 220 درهماً، بتراجع خمسة دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 213 درهماً، بانخفاض 4.75 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 182.5 درهماً، بتراجع 3.5 دراهم.