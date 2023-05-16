%21.3 نمواً في مؤشر الإشغال العام لفنادق دبي خلال أبريل

كشفت مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، أن السوق الفندقية في دبي سجلت مستويات أداء قوية خلال أبريل الماضي بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، مشيرة إلى أن مؤشر الإشغال العام لفنادق الإمارة خلال أبريل الماضي نما بنسبة بلغت 21.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت المؤسسة في تقريرها الشهري، أن متوسط العائد خلال أبريل 2023 سجل بدوره نمواً بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى نحو 536 درهماً، في حين تراجع متوسط السعر اليومي إلى 751 درهماً، لافتة إلى أن الطلب على السوق الفندقية في دبي ارتفع بالتزامن مع العطلات خلال أبريل.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تسجيل أعلى مستوى إشغال في السوق الفندقية بالإمارة يوم السبت الموافق 22 أبريل بنحو 90.1%، كما وصل العائد اليومي للغرفة المتوافرة للشهر إلى أعلى مستوى لها في هذا التاريخ عند 707.03 دراهم.

وأضافت أن متوسط السعر اليومي للغرفة المتاحة وصل إلى ذروته للشهر في الفترة من الرابع إلى 11 أبريل، مع وصول المقياس العام لسعر الغرفة يومياً إلى أكثر من 800 درهم، بالتزامن مع عطلة عيد الفصح، مشيرة إلى أن الأسواق الرئيسة المصدرة للزوار إلى الإمارة مثل المملكة المتحدة أسهمت في تسجيل هذا الأداء العالي، خلال تلك الفترة.

وأكدت المؤسسة أنه بشكل عام ظلت مستويات الإشغال في سوق دبي الفندقية أعلى من 80% اعتباراً من 21 أبريل فصاعداً، لافتة إلى الأداء القوي لفنادق الإمارة.

• متوسط السعر اليومي للغرفة المتاحة وصل إلى ذروته في الفترة من 4 إلى 11 أبريل، مسجلاً 800 درهم.