«دي بي ورلد» تسرّع تطوير ميناء طرطوس السوري

أظهرت وثيقة صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المجموعة تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لميناء طرطوس في سورية إلى 204 آلاف حاوية بنهاية العام الجاري، في إطار تسريع تنفيذ خطط تطوير ميناء طرطوس.

ووفقاً لبيانات الوثيقة الموجهة للمستثمرين، والتي تعود إلى أكتوبر العام الجاري، فإن ميناء طرطوس جاء ضمن قائمة أبرز المحطات التي تستهدف «دي بي ورلد» رفع طاقتها خلال عام 2026، إلى جانب محطات جدة في السعودية، و«سانتوس» في البرازيل، و«إيفياب» في تركيا.

وفي نوفمبر العام الماضي، بدأت مجموعة موانئ دبي العالمية عملياتها في ميناء طرطوس بعد التسليم الرسمي من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، ورحبت بدخول قاطرة الميناء الجديدة التي تحمل اسم «الفتح» إلى الخدمة.

وتشكل خطط «موانئ دبي العالمية» لتطوير ميناء طرطوس جزءاً من اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً، وقعت في يوليو 2025 مع الحكومة السورية، تلتزم «دي بي ورلد» بموجبها باستثمار 800 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية للميناء، وتوسيع طاقته الاستيعابية، وتحديث أنظمة مناولة البضائع، إلى جانب إدخال حلول تشغيلية ورقمية متقدمة.

وفي أغسطس العام الجاري، أنجزت مجموعة موانئ دبي العالمية مرحلة مهمة من برنامج استثمارها، باستلام ثلاث رافعات متنقلة من شأنها أن تدعم البنية التحتية للتجارة السورية ومسيرة التعافي الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تعزز الرافعات الثلاث الطاقة الاستيعابية لمناولة الشحن في الميناء بواقع 40%، ما يمكنها من تسريع حركة التعامل مع السفن، وتقليل وقت الانتظار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة مناولة الحاويات والشحنات السائبة (بضائع بلا تغليف أو غير المعبأة)، وشحنات البضائع غير المجزأة.

ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم البنية التحتية للتجارة السورية، وتحسين مرونة سلاسل التوريد، والتأسيس لنمو اقتصادي طويل الأمد.

يشار إلى أنه خلال الفترة بين يناير وأغسطس العام الجاري، استقبل مرفأ طرطوس 551 باخرة، توزعت بين 472 باخرة محملة بالبضائع العامة، و33 باخرة حاويات، و46 باخرة صيانة، بما يعكس تنوّع النشاط البحري واستمرار حركة العمل على الأرصفة.