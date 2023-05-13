تجار: تراجع أسعار الذهب يحسن الطلب على مبيعات السبائك والمشغولات

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين ثلاثة وأربعة دراهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى تحسن الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، وذلك مع انخفاضات الأسعار أخيراً، لافتين إلى أن تراجع المعدن الأصفر حفز عدداً من المتعاملين على شراء منتجات للسبائك بأوزان صغيرة ومتوسطة، وذلك مع توقعات عودة الأسعار للارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير محل «مجوهرات ماشو»، راج باهي، إن «تراجع أسعار الذهب أسهم في التحسن النسبي لمبيعات المشغولات الذهبية، إضافة إلى توجه متعاملين لشراء منتجات للسبائك بأوزان صغيرة ومتوسطة مع توقعات ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة».

من جهته، اعتبر مسؤول المبيعات في محل «رجي للمجوهرات»، مانجيش باكيرا، أن «انخفاض أسعار الذهب حفز متعاملين، كانوا يؤجلون قرار الشراء، للإقبال على اقتناء هدايا المشغولات الذهبية لمناسبات أسرية، إضافة إلى نمو مبيعات السائحين»، لافتاً إلى أن «إقبال متعاملين على شراء منتجات السبائك يأتي في ظل تزايد ثقافة الادخار في منتجات الذهب عقب المكاسب السعرية التي سجلتها بشكل مستمر لاسيما منذ بداية جائحة (كورونا) وحتى الآن».

بدوره، أفاد مدير محل «مجوهرات حياه»، ديليب دهكا، بأن «الأسواق شهدت تحسناً تدريجياً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، مع تراجع الأسعار، فيما من المتوقع أن تستمر مؤشرات التحسن في الطلب خلال الفترة المقبلة سواء استقرت الأسعار عند معدلات مقاربة للحالية أو سجلت انخفاضات إضافية».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 243 درهماً، بانخفاض أربعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 225 درهماً، بتراجع 3.75 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 217.75 درهماً، بانخفاض 3.5 دراهم، كما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 186.75 درهماً، وبتراجع ثلاثة دراهم.