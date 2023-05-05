«فيراكس بايولابز» العالمية تفتتح مقرّها الإقليمي في مجمّع دبي للعلوم

أعلنت مجموعة «فيراكس بايولابز» المحدودة، المدرجة في «بورصة ناسداك الأميركية»، وهي شركة مبتكرة متخصّصة في مجال دراسة آليات استجابة الجهاز المناعي للأمراض الفيروسية وتشخيصها، عن افتتاحها مقراً إقليمياً جديداً في «مجمّع دبي للعلوم» التابع لـ«مجموعة تيكوم».

وسيوفر المقرّ الجديد للشركة العديد من فرص العمل التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والمواهب إلى دولة الإمارات، انسجاماً مع «أجندة دبي الاقتصادية D33».

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «فيراكس»، جيمس فوستر: «يأتي افتتاحنا لمقرّنا الإقليمي الجديد في مجمّع دبي للعلوم، انسجاماً مع أهدافنا المتمثلة في تقديم حلول عالمية المستوى لاختبارات الفيروسات ضمن مناطق جغرافية جديدة. وإننا نثق تماماً بأنّ هذا المقرّ سيسهم في تعزيز شبكة التوزيع التي طورناها لشركة (فيراكس كلير) للمعدات الطبية، متيحاً لنا إمكانية مواصلة تطوير تقنيتنا المبتكرة المستخدمة في اختبار (فيراكس إيميون)، في ظلّ الاستفادة من الموارد الغنية والبنية التحتية الداعمة التي يوفرها مجمّع دبي للعلوم؛ وجهة العلوم والأعمال المرموقة في دبي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «فيراكس»، كاميرون شو: «يسرّنا أن ننضمّ اليوم إلى نخبة الشركات المحلية والإقليمية والعالمية البارزة القائمة في مجمّع دبي للعلوم. فبصفتنا شركة تشهد نمواً سريعاً وتطمح إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في توسيع نطاق عملياتها العالمية وتعزيز الصحة المناعية، نتطلّع إلى الاستفادة الكاملة من المزايا الواسعة التي يقدّمها لنا المجمّع، والإسهام في تطوير هذه المنظومة العلمية المتكاملة التي تقود مساعي التغيير في قطاعي الأعمال والرعاية الصحية حول العالم».

وفي السياق نفسه، قال النائب الأول لرئيس «مجموعة تيكوم» ـ مجمّع دبي للعلوم، مروان عبدالعزيز جناحي: «نجحت دبي في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في مجالات الخدمات الطبية والرعاية الصحية، بفضل ما توفره من بيئة أعمال تنافسية وجاذبة لكبريات الشركات العالمية والكفاءات العلمية والمهنية من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «يسعدنا أن نرحّب بمجموعة (فيراكس بايولابز) في مجمّعنا العلمي المتنامي الذي يشهد إقبالاً متزايداً من قبل الشركات المبتكرة التي ترغب في الاستفادة من الفرص الهائلة التي تتيحها الأسواق سريعة النمو في المنطقة وما وراءها، ونحن على ثقة بأنّ الخدمات المتطورة التي توفرها (فيراكس بايولابز) للكشف عن الأمراض الفيروسية وعلاجها، ستسهم في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في دبي والدولة، بما يتماشى مع أهداف رؤية (نحن الإمارات 2031)».