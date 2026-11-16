المستشفى الأميركي دبي يعلن توسعة مجمّع دبي للعلوم بثلاثة مراكز طبية جديدة

أعلن المستشفى الأميركي دبي عن خططه لتوسيع حضوره في قطاع الرعاية الصحية من خلال تطوير 3 مراكز طبية متخصصة جديدة تضم مستشفى للنساء والأطفال، ومركزاً للعيادات الخارجية وجراحات اليوم الواحد، ومستشفى لجراحة العظام والطب الرياضي في مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات العلوم العالمية والإقليمية والتابعة لمجموعة تيكوم، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للرعاية الصحية المتقدّمة.

وتأتي المراكز الطبية الجديدة في إطار خطة التوسعة الاستراتيجية للمستشفى الأمريكي دبي، وسيتم تطويرها بالقرب من المستشفى الأميركي في مجمّع دبي للعلوم، وهو مستشفى متطور متعدد التخصصات افتُتح في وقت سابق من العام الجاري.

ويندرج هذا التوسع في إطار الرؤية الاستراتيجية للمستشفى الأمريكي دبي الهادفة إلى إنشاء ستة مستشفيات متكاملة، و20 عيادة متخصصة تابعة، وأربعة مراكز لجراحات اليوم الواحد بحلول عام 2035، بما يعزز مكانته الريادية في قطاع الرعاية الصحية، ويسهم في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.

وقد حضر حفل وضع حجر الأساس للمراكز الطبية الجديدة كلٌّ من بطي عبيد الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد وعبيد الملا، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وشريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأميركي دبي، وعمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم، إلى جانب نخبة من أبرز المسؤولين في المستشفى الأمريكي دبي ومجمّع دبي للعلوم.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم، أنّ الاستثمار المستمرّ في تعزيز البنية التحتية المتخصّصة للرعاية الصحية يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للابتكار الطبي وعلوم الحياة.

وقال: "يُشكّل توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتخصّصة وتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والبحث والابتكار، ركيزةً أساسيةً لدعم مسيرة التنمية المستدامة لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات وإمارة دبي. ويسرّنا أن نوفّر بيئة الأعمال المتخصّصة التي تمكّن المرحلة المقبلة من النمو في المستشفى الأمريكي دبي ونتطلع إلى مساهمته المستمرّة في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وأجندة دبي الاجتماعية 33".

ومن جانبه، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأميركي دبي: "نفخر بالإعلان عن توسيع نطاق خدماتنا الصحية من خلال هذه المراكز الحديثة والمتخصّصة، والتي ستستفيد من خبرات كوكبة واسعة من المتخصّصين وأحدث التقنيات الطبية لتقديم خدمات رعاية صحية بمعايير عالمية. ولطالما ارتكزت رؤيتنا ورسالتنا في المستشفى الأمريكي دبي بشكل أساسي على تمكين المزيد من الأفراد من الوصول إلى خدماتنا الطبية المتميّزة والاستفادة من خبراتنا الواسعة، بما يسهم في الارتقاء بصحة أفراد المجتمع النفسية والجسدية. ويأتي هذا التوسّع الإستراتيجي تأكيداً على التزامنا المستمرّ بتحقيق هذه الرؤية".

وستقدم المراكز الجديدة أحدث الحلول والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التشخيص الطبي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والرعاية الصحية التنبؤية، إلى جانب برامج علاجية مصممة وفق احتياجات المرضى ومدعومة بالبحث العلمي، كما ستوفر هذه المراكز حلولاً طبية متخصصة ومتقدمة في مجالات حيوية تشمل صحة النساء والأطفال وجراحة العظام، والطب الرياضي، إضافة إلى إنشاء مركز متطور لجراحات اليوم الواحد يتيح للمرضى الحصول على رعاية طبية عالمية المستوى ومغادرة المستشفى في اليوم ذاته.

ويجسد هذا المشروع الجديد التزام المستشفى الأمريكي دبي برؤيته الرامية إلى الارتقاء بتجربة المرضى من خلال الدمج السلس بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرات الطبية العالمية المرموقة، بما يرسخ معايير جديدة للتميز في الرعاية الصحية.

وتتضمن المرحلة الأولى من توسعة المستشفى الأمريكي في مجمّع دبي للعلوم تشكيل فريق مشروع متخصص يتولى أعمال التخطيط والتصميم ووضع الرؤية التشغيلية والإشراف على تطوير مستشفى النساء والأطفال، على أن تتبعها مراحل تطوير مركز العيادات الخارجية وجراحات اليوم الواحد ومستشفى جراحة العظام والطب الرياضي.