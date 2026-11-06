«كهرباء دبي» و«أكوا» توقّعان اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين بقيمة 1.76 مليار درهم

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي مع شركة «أكوا» اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين للمرحلة الثانية من مشروع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان، بقيمة 1.76 مليار درهم (نحو 478 مليون دولار).

وبإضافة الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية، البالغة 60 مليون جالون يومياً، إلى طاقة المرحلة الأولى البالغة 180 مليون جالون يومياً، سيصبح مجمع حصيان، وفقاً للهيئة، أكبر موقع في العالم لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 240 مليون جالون يومياً.

ووقّع الاتفاقيتين العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا»، محمد أبونيان، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وستتولى الشركة المطورة للمشروع مهام التطوير والتمويل والإنشاء والتشغيل لمحطة التحلية، فيما تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي حصة تبلغ 60% من المشروع، مقابل 40% لشركة «أكوا».

وبموجب اتفاقية شراء المياه، التي تمتد 30 عاماً، ستُطوّر المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 60 مليون جالون يومياً، ما يعادل 272 ألف متر مكعب.

وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة الأولى، التي طُوّرت بطاقة إنتاجية تبلغ 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وبتكلفة استثمارية وصلت إلى 3.357 مليارات درهم، وتُعد أول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.

ومن المتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة في دبي إلى نحو 735 مليون جالون يومياً بحلول عام 2029، بعد اكتمال المرحلتين.

وقال سعيد محمد الطاير إن توقيع الاتفاقيتين يجسّد التزام الهيئة بتعزيز الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، ويعكس الثقة بالشراكات القادرة على تحويل الخطط إلى مشروعات.

وأضاف أن المرحلة الثانية، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 مليون جالون يومياً، سترفع الطاقة الإنتاجية لمجمع حصيان إلى 240 مليون جالون يومياً، ليصبح أكبر موقع في العالم لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي.

وأوضح أن اتفاقية شراء المياه، التي تمتد 30 عاماً، تمثل خطوة لتعزيز القدرة الإنتاجية باستخدام تقنية التناضح العكسي، ورفع كفاءة إنتاج المياه، ودعم الاستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير حلول مبتكرة لتحلية المياه تسهم في خفض الانبعاثات وضمان استدامة الإمدادات، بما يتماشى مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ويدعم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال الطاير إن الهيئة تستثمر في تطوير منظومة أمن مائي تواكب النمو المتسارع في دبي وتلبي الطلب المتزايد على خدمات المياه، مستفيدة من التكنولوجيا والابتكار، كما تعمل على تعزيز تكامل استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة.

من جانبه، قال محمد أبونيان إن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، الممتدة لأكثر من عقد، تعكس التزام الجانبين بتطوير بنية تحتية موثوقة وعالية الكفاءة في قطاعي الكهرباء والمياه.

وأضاف أن توسيع مشروع حصيان يأتي امتداداً لهذه الشراكة، ويتيح الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والقدرات في تطوير المشروعات، بما يحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل، ويدعم جهود دبي لتعزيز أمنها المائي.