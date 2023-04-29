تراجع الأسعار يحسّن الطلب على مبيعات الذهب

سجل الذهب في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات سعرية بقيم تراوح بين 1.75 ودرهمين، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، في وقت واصلت فيه الأسعار تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل إجمالي انخفاضات سعر غرام الذهب خلال أسبوعين إلى 7.5 دراهم.

وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، أن مواصلة الذهب انخفاضاته السعرية حسّن الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية بنسب متباينة، لافتين إلى أن مبيعات السياح استحوذت على حصص كبيرة من إجمالي مبيعات المجوهرات والشمغولات الذهبية خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في أسواق دبي.

تحسّن في الإقبال

وقال مدير «محل ماشو للمجوهرات»، راج باهي، إن «الأسواق شهدت، أخيراً، تحسناً بنسب متباينة في الإقبال على شراء هدايا المشغولات الذهبية، بدعم من مواصلة أسعار المعدن الصفر تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، عقب سلسة ارتفاعات خلال الأسابيع الماضية».

وأضاف أن «رواج النشاط السياحي في أسواق دبي خلال الفترة الأخيرة، كان داعماً لتحسّن المبيعات، وذلك مع نمو طلب السياح على شراء الهدايا من المشغولات والمجوهرات».

مبيعات السياح

من جهته، قال مدير المبيعات في «شركة تانشيق للمجوهرات»، أديتا سينج، إن «مبيعات السياح للمشغولات والمجوهرات استحوذت على الحصص الكبرى من المبيعات خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في أسواق دبي».

وأكد أن «الأسعار المنخفضة للذهب، أخيراً، كان لها تأثيرات إيجابية على تحسّن الطلب على مبيعات المشغولات، والتي من المتوقع أن تشهد تحسناً بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة، مع زخم وعودة فعاليات الأعمال والمعارض، والتي تنشط بدورها الطلب بشكل إيجابي في متاجر الذهب والمجوهرات».

توقعات بارتفاع

في السياق نفسه، اتفق مدير «محل ريكي للمجوهرات»، ريكيش داهناك، على أن «الطلب على المشغولات الذهبية شهد تحسّناً محدوداً، وتوقع أن يشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى تفضيل متعاملين الانتظار وترقب متغيّرات الأسعار في الأسواق قبل اتخاذ قرارات الشراء.

وأكد أن مواصلة الأسعار انخفاضاتها للأسبوع الثاني على التوالي، كان من العوامل المحفزة على تنشيط المبيعات، إضافة إلى نمو مبيعات السيّاح والزوّار.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب في نهاية الأسبوع الماضي من عيار 24 قيراطاً 240.5 درهماً، بانخفاض بلغ درهمين، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وسجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 222.75 درهماً، بتراجع درهمين كذلك، فيما وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 215.5 درهماً، بانخفاض بلغ درهمين، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 184.75 درهماً، بتراجع بلغ 1.75 درهم.