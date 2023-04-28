عقارات دبي تحقق أعلى أداء شهري في أبريل بمبيعات جاوزت 26.3 مليار درهم

حقق القطاع العقاري في دبي أعلى أداء شهري له على الإطلاق خلال أبريل الجاري، بعد تسجيل مبيعات بقيمة 26.3 مليار درهم، مسجلة نمواً نسبته 44.5% مقارنة بنحو 18.2 مليار درهم مبيعات سجلتها الإمارة في أبريل 2022، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهرت البيانات تسجيل 7980 مبايعة في أبريل 2023، بزيادة قدرها 14.3% من حيث عدد المبايعات، مقارنة بأبريل من العام الماضي، الذي شهد تسجيل 6983 مبايعة.

وبمقارنة الأداء العام للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مع الفترة نفسها من عام 2022، يتّضح وفقاً للبيانات على أساس سنوي، وجود أداء متميز لإجمالي قيمة المبيعات، بنسبة نمو بلغت 57.2%، لتصل إلى 115.15 مليار درهم مقابل 73.25 مليار درهم.

وأوضحت البيانات تسجيل 38 ألفاً و927 مبايعة خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل 2023، مقارنة بـ27 ألفاً و507 مبايعات في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 41.5%.

وتعد مبيعات عقارات دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 الأعلى على الإطلاق.

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات عقارات دبي خلال الثلث الأول من العام الجاري، تمثل نحو 44% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2022، والبالغة 265.5 مليار درهم.

إلى ذلك، توقع الخبير العقاري، وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن يكون موسم صيف عام 2023 استثنائياً للقطاع العقاري في دبي، مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الماضية، التي شهدت بعض التباطؤ في الطلب.

وقال الزرعوني إن القطاع سيواصل تسجيل مبيعات عقارية قوية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، بدعم استمرار الزخم داخل السوق، والحوافز القوية التي يقدمها اقتصاد دبي.

• 115 مليار درهم مبيعات عقارات الإمارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023.