​115.15 مليار درهم مبيعات العقارات الإجمالية خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023

حقق القطاع العقاري في إمارة دبي أعلى أداء شهري له على الإطلاق خلال أبريل، وذلك بعد تسجيل قيمة مبيعات قدرها 26.3 مليار درهم، بنمو بلغ 44.5% مقارنة بنحو 18.2 مليار درهم المسجلة في أبريل 2022، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتفصيلاً أظهرت البيانات، تسجيل 7980 مبايعة في أبريل 2023 بنمو 14.3‎% من حيث عدد المبايعات، مقارنة بأبريل 2022 والبالغة 6983 مبايعة.

وبمقارنة الأداء العام للأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مع الفترة نفسها من العام الماضي، يتّضح وفقاً للبيانات على أساس سنوي، وجود أداء متميز لإجمالي قيمة المبيعات، بنسبة نمو 57.2‎% لتصل إلى 115.15 مليار درهم مقابل 73.25 مليار درهم.

كما تم تسجيل 38 ألفاً و927 مبايعة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ27 ألفاً و507 مبايعات في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو بلغ 41.5‎%.

وتعد مبيعات عقارات دبي خلال الأربعة أشهر الأولي من عام 2023 هي الأعلى على الإطلاق خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية أبريل.

كما تمثل مبيعات عقارات دبي خلال الثلث الأول من عام 2023 نحو 44 ‎%‎ من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2022 والبالغة 265.5 مليار درهم.

وبلغت قيمة مبيعات العقارات في يناير 27.9 مليار درهم، وسجلت في فبراير مبيعات بقيمة 26.6 مليار درهم، وارتفعت المبيعات في مارس إلى 34.1 مليار درهم وهي الأعلى تاريخيا لشهر واحد فيما بلغت قيمة المبيعات في أبريل 26.3 مليار درهم.

ومن جانبه توقع الخبير العقاري، وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن يكون موسم الصيف في العام 2023 استثنائياً للقطاع العقاري في إمارة دبي، مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الماضية والتي شهدت بعض التباطؤ في الطلب.

وقال الزرعوني، إن القطاع سيواصل تسجيل مبيعات عقارية قوية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بدعم استمرار الزخم داخل السوق والحوافز القوية التي يقدمها اقتصاد دبي.