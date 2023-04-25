22.3 ألف غرفة فندقية في مرحلة الإنشاء بالسوق الإماراتية

أفادت مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، بأن إجمالي عدد الغرف الفندقية في مرحلة الإنشاء الفعلي في دولة الإمارات وصل إلى أكثر من 22.3 ألف غرفة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت المؤسسة في تقريرها الدوري، أن السوق الإماراتية تستحوذ على أكثر من 18% من إجمالي عدد الغرف قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي سجلت أكثر من 119 ألف غرفة، لافتة إلى أن الإمارات ثاني أكبر أسواق المنطقة بالغرف الفندقية في مرحلة الإنشاء الفعلي.

وأوضحت أن عدد الغرف في مرحلة الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سجل تراجعاً بنسبة 5.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجلت الغرف في مرحلة التخطيط النهائي نمواً بنسبة جاوز الـ20% لتصل إلى 45.5 ألف غرفة.

ووفقاً لتقرير «إس تي آر»، فإن الغرف بالمنطقة في مرحلة التخطيط الأولي، وصل إلى 84 ألف غرفة بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

وبحسب وزارة الاقتصاد، نجحت السوق الفندقية في دولة الإمارات بتحقيق مستويات أداء قوية، إذ تجاوز قطاع السياحة الإماراتي الأزمات المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» سريعاً، وواصل تحقيق أرقام نمو قياسية تعدى معظمها مستويات عام 2019.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية في الدولة 1200 منشأة بنمو نسبته 5% عن عام 2019، فيما وصل عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 200 ألف غرفة بزيادة نسبتها 11% عن عام 2019.

بدورها، وصلت نسبة الإشغال الفندقي خلال العام الماضي إلى 71%، وهي من ضمن الأعلى على مستوى المنطقة والعالم، في حين حققت الإيرادات الفندقية خلال عام 2022 قفزة نوعية، إذ وصل إجمالي الإيرادات الفندقية إلى 38 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 23% عن عام 2019.