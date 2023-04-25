الأسهم المحلية تعزز مكاسبها بـ 11.2 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي أكثر من 11.2 مليار درهم مع استئناف التداولات عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، بدعم من استمرار عمليات شراء على الأسهم القيادية مع مواصلة الشركات المدرجة الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.364 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء الماضي، إلى 3.375 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.764 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و611.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.39 مليار درهم موزعة بواقع 1.16 مليار درهم في سوق أبوظبي و232.69 مليون درهم في سوق دبي.