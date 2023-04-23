29 فندقاً جديداً في دبي خلال 6 أشهر

كشفت أحدث بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة أضافت 5700 غرفة فندقية جديدة ضمن 29 منشأة فندقية جديدة إلى سوقها، خلال الأشهر الستة الممتدة في الفترة بين سبتمبر 2022 وفبراير 2023، بمعدل وصل إلى 950 غرفة فندقية شهرياً.

وقال مسؤولان في مجموعتين فندقيتين، إن قوة الطلب على السوق الفندقية في دبي مكنتها من استيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الغرف والمنشآت التي دخلت الخدمة أخيراً، مشيرين إلى أنه على الرغم من دخول آلاف الغرف إلى السوق، فإن الإشغال الفندقي في نمو مستمر.

الغرف الفندقية

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل عدد الغرف الفندقية في سبتمبر 2022 إلى نحو 142.7 ألف غرفة، ضمن 784 منشأة، لترتفع إلى أكثر من 148.4 ألف غرفة فندقية، ضمن 813 منشأة فندقية في نهاية فبراير 2023.

وشهد أكتوبر 2022 رقماً قياسياً في عدد الغرف الفندقية الجديدة التي دخلت السوق بنحو 1955 غرفة فندقية خلال شهر واحد، ليرتفع حجم السوق الفندقية في دبي من 142 ألفاً و782 غرفة فندقية في سبتمبر 2022، إلى 144 ألفاً و737 غرفة في أكتوبر الذي يليه.

تصنيف الغرف

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» في نهاية فبراير 2023 على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51 ألف غرفة فندقية، ضمن 155 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29% مسجلة نحو 42.6 ألف غرفة فندقية، ضمن 191 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 29 ألف غرفة فندقية ضمن 274 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية، فقد وصل عددها إلى 25.6 ألف شقة، ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

أداء قوي

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن السوق الفندقية في دبي تشهد معدلات إقبال قوية في ظل طلب مرتفع ومتواصل على الإمارة كوجهة سياحية عالمية.

وأضاف أنه ومع ارتفاع معدلات الإقبال السياحي، فقد حقق الإشغال الفندقي نمواً متواصلاً ومستويات أداء قوية.

ولفت إلى أن السوق الفندقية استطاعت استيعاب الغرف والمنشآت الجديدة التي دخلت الخدمة خلال الفترة الأخيرة، بدعم من الإقبال المرتفع على الإمارة، مشيراً إلى تزايد وتيرة معدلات التدفق السياحي الدولي من جهة، والطلب الكبير على الإقامة من السياحة الداخلية من جهة أخرى.

مؤشران مهمان

في سياق متصل، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة»، في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن قوة الطلب على السوق الفندقية في دبي مكنتها من استيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الغرف والمنشآت التي دخلت الخدمة أخيراً، لافتاً إلى أنه على الرغم من دخول آلاف الغرف إلى السوق، فإن الإشغال الفندقي في نمو مستمر.

وأضاف خوجلي: «بعيداً عن معدلات الإشغال، فإن هناك مؤشراً مهماً آخر، وهو المعدل اليومي لسعر الغرفة الفندقية، الذي واصل خلال السنوات الأخيرة تسجيل نمو».

وتابع: «هذان المؤشران: الإشغال الفندقي والأسعار، دليل واضح وقوي على ديناميكية السوق، وقدرتها على استيعاب الطاقة الفندقية الجديدة التي تدخل الخدمة»، لافتاً إلى أن مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 كانت أفضل من الفترة ذاتها من العام الماضي، وأيضاً الفترة ذاتها بالنسبة لعام 2019، أي قبل مستويات جائحة «كوفيد-19».

وأشار إلى أن سياحة الأعمال والمؤتمرات حققت قفزة نوعية في دبي خلال السنوات الأخيرة.

وأكد خوجلي أن دبي تحولت خلال السنوات الماضية إلى وجهة سياحية طوال العام، مبيناً أن معدلات التدفق السياحي في تزايد متواصل خلال أشهر الصيف كل عام، مقارنة بالعام السابق، مدعومة بجاذبية الإمارة السياحة والمرافق التي توفرها للزوار، ما جعلها خياراً مفضلاً لمختلف شرائح الزوار.

• أكتوبر 2022 شهد رقماً قياسياً بدخول 1955 غرفة فندقية خلال شهر واحد.