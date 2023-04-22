منافذ بيع متوسطة تنافس الهايبر ماركت بعروض تخفيضات "العيد"

شهدت أسواق تجارة التجزئة في دبي والشارقة، أخيرا، طرح سلاسل لمنافذ بيع متوسطة وصغيرة لعروض تخفيضات "عيد الفطر" وبنسب تخفيضات متباينة في إطار التنافسية مع منافذ الهايبر ماركت الكبيرة.

ورصدت "الإمارات اليوم" في جولة ميدانية لها بعدد من المنافذ طرح التخفيضات على سلع غذائية ومنتجات للملابس، بدورهم أفاد مستهلكون بأن توجه المنافذ المتوسطة والصغيرة لطرح عروض التخفيضات من المظاهر الإيجابية وذلك لكون معظم تلك المنافذ بين المناطق السكنية وتلبي احتياجات المستهلكين مقارنة بمواقع بمنافذ الهايبر ماركت والمراكز التجارية، بدورهم أوضح مختصون بتجارة التجزئة أن الفترة الأخيرة شهدت توسعا بحصص منافذ البيع المتوسطة وبالتالي بعروض التخفيضات تواكب زيادة تنافسيتها لاستقطاب المستهلكين.

وبدوره، أوضح المستهلك، ياسر سعيد، أن "سلاسل منافذ البيع المتوسطة أصبحت أكثر توسعا في طرح عروض التخفيضات وهو ما حدث أخيرا خلال موسمي رمضان وعيد الفطر، وهو ما يتيح بدائل وخيارات أكبر للمستهلكين وخصوصا مع زيادة المنافسة مع منافذ الهايبر ماركت الكبيرة والمراكز التجارية".

وأضاف المستهلك، محمود إحسان، أن "طرح منافذ البيع المتوسطة وسلاسل السوبر ماركت الصغيرة عروضا لتخفيضات العيد من المظاهر الإيجابية للمستهلكين وذلك لكون معظم تلك المنافذ بين المناطق السكانية وبين البنايات مقارنة بمنافذ الهايبر ماركت التي تكون في مناطق بعيدة عن البنايات، وهو ما سينعكس بالعديد من الفوائد على المستهلكين في الاستفادة من تلك التخفيضات وخصوصا مع عدم قدرة البعض على الذهاب للمراكز التجارية والهايبر ماركت مع الانشغال بالعمل أو لمتطلبات أخرى".

وأوضح المستهلك، جابر عبد العظيم، أن "عدم اقتصار عروض التخفيضات على منافذ الهايبر ماركت وتوسع المنافذ المتوسطة والصغيرة بشكل لافت للمشاركة في عروض التنزيلات المخصصة لعيد الفطر من المظاهر التي تنعكس بشكل إيجابي على المتسوقين وخصوصا مع القرب الجغرافي لسلاسل البيع المتوسطة والسوبر ماركت الصغيرة للبنايات السكنية مقارنة بالمراكز التجارية والهايبر ماركت".

وبدوره، أوضح مدير المبيعات بأحد سلاسل منافذ البيع المتوسطة في دبي والشارقة، ديليب شروين، أن "ارتفاع المنافسة في الأسواق حفز العديد من منافذ البيع المتوسطة لطرح حملات تخفيضات بمناسبة عيد الفطر، وهو ما يتيح خيارات متعددة للمستهلكين للمفاضلة بين العروض المطروحة سواء بالهايبر ماركت أو بين المنافذ المتوسطة ويتيح للأخيرة زيادة حصص مبيعاتها".

وأضاف مسؤول المبيعات بأحد منافذ البيع المتوسطة، بدبي، محمد منصور، أن "منافذ البيع المتوسطة تزيد من تنافسيتها في الأسواق عبر العروض التخفيضية خلال عيد الفطر وهو ما سيدعم استقطاب العديد من المستهلكين وزيادة حصص مبيعاتها في مواجهة عروض الهايبر ماركت".



ومن جهة أخرى، أشار مدير التجزئة والمنتجات الاستهلاكية في شركة "جي ام جي"، المالكة لمتاجر "جيان"، مارك لوران، إلى أن "المتاجر التابعة للشركة بمختلف فئاتها طرحت أخيرا عروض تخفيضات لعيد الفطر".

وأوضح أن "العروض تتضمن منتجات للشكولاتة والحلوى ومنتجات الهدايا، إضافة لعدد من السلع الغذائية"، لافتا إلى أن "الأسواق تشهد خلال الفترة الأخيرة معدلات نمو صحي في معدلات التسوق اليومي بالمنافذ وعبر الانترنت".

وبدوره، أعتبر خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، بأن "منافذ البيع المتوسطة أصبح لها دورا كبيرا وأكثر توسعا في قطاع تجارة التجزئة خلال الفترة الأخيرة مع الزيادة المتنامية لفروع تلك المنافذ وزيادة تواجدها بين المناطق السكنية في مختلف أنحاء الدولة وهو ما يجعل عروضها تنافسية بشكل كبير في مواجهة منافذ الهايبر ماركت مع تنوع واختلاف أشكال العروض في كل جهة".