أبوظبي ودبي والسعودية تتصدر البورصات العربية الرابحة

تجاوز رأس المال السوقي للبورصات العربية حاجز الأربعة تريليونات و148 ملياراً و836 مليون دولار في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وذلك وفق إحصاءات صندوق النقد العربي.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة في النشرة الأسبوعية لأسواق المال التي ترصد أداء 12 بورصة عربية، أن الرسملة السوقية للأسواق ارتفعت من 4.124 تريليونات دولار إلى 4.148 تريليونات دولار، بمكاسب جاوزت 24.3 مليار دولار.

وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ربح نحو 8.25 مليارات دولار، ليرتفع من 731.5 مليار دولار وصولاً إلى 739.8 مليار دولار، فيما ازداد رأس المال السوقي لسوق دبي المالي بنحو 2.48 مليار دولار ليصعد من 164.2 مليار دولار وصولاً إلى 166.7 مليار دولار.

ووفق النشرة، فقد ازداد رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية إلى 2.72 تريليون دولار بمكاسب 15.9 مليار دولار، فيما وصل رأس المال السوقي لبورصة قطر إلى 161.4 مليار دولار، وبورصة الكويت إلى 146.3 مليار.

وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لبورصة مسقط سجل نحو 61.9 مليار دولار بمكاسب بلغت 221.5 مليون دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لبورصة الدار البيضاء نحو 53.8 مليار دولار، وبورصة مصر نحو 36.07 مليار دولار رابحة أكثر من 1.27 مليار دولار.

بدوره، بلغ رأس المال السوقي لبورصة البحرين أكثر من 30 مليار دولار، وبورصة عمان 24.8 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.99 مليارات دولار، وبورصة دمشق 2.36 مليار دولار.

• رأس المال السوقي لـ12 بورصة عربية يتجاوز حاجز الـ4.148 تريليونات دولار.