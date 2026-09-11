«التنمية الجديد» يدرج سندات بـ 1.75 مليار دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت بورصة «ناسداك دبي» بإدراج سندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات، بقيمة 1.75 مليار دولار أميركي، صادرة عن بنك التنمية الجديد، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لإدراجات البنك في البورصة إلى 3.75 مليارات دولار، بما يعكس استمرار ثقة البنك بأسواق رأس المال في دبي للوصول إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وذكرت البورصة، في بيان، أمس، أن الإصدار الذي تم ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل «EMTN» الخاص بالبنك، يستحق في عام 2029، مشيرة إلى أنه يوفر إطاراً مرناً وفعالاً لإصدار أدوات الدَّين بما يتماشى مع رسالته التنموية، ويُشكل جزءاً من استراتيجية التمويل الخاصة بالبنك الهادفة إلى جمع رأسمال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس والاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى.

واستقطب الإصدار طلباً متنوعاً من المستثمرين، بواقع 65% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و32% من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و3% من الأميركتين، مع طلبات اكتتاب نهائية تجاوزت 3.2 مليارات دولار.

وجاءت المشاركة من قاعدة مؤسسية واسعة، شملت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية والبنوك ومديري الصناديق والشركات، بما يعكس طبيعة المستثمرين الذين يصلون إلى سوق الدخل الثابت في دبي. ويؤكد الإدراج نهج البنك في تنويع مصادر تمويله وتعزيز حضوره في المراكز المالية الدولية الرئيسة.

وقال نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الجديد، داوبنغ فو، إن «إقبال المستثمرين على إصدار السندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار يؤكد ثقة الأسواق في المكانة الائتمانية المتينة لبنك التنمية الجديد، وفي رسالته التنموية الهادفة إلى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالبنك وسائر الاقتصادات الناشئة والدول النامية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يعكس إدراج بنك التنمية الجديد استمرار مشاركة المؤسسات الدولية في سوق الدخل الثابت لدينا، مع تفاعل المستثمرين عبر مختلف المناطق الجغرافية»، وأضاف: «تتيح المعاملات من هذا النوع للمصدرين الدوليين الوصول إلى مصادر متنوّعة من رأس المال عبر منصة شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يرسّخ مكانة دبي في مجال التمويل المستدام وتدفقات رأس المال عبر الحدود».