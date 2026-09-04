«الصين الصناعي» يُدرج سندات خضراء في «ناسداك دبي»

رحّبت «بورصة ناسداك دبي» بإدراج سندات خضراء متعددة العملات بقيمة 713 مليون دولار، صادرة عن بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود «ICBC».

وذكرت البورصة في بيان، أمس، أن السندات صدرت عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي للبنك، البالغة قيمته 20 مليار دولار، تحت عنوان «التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة المتجددة».

وتشمل الإدراجات، سندات بفائدة متغيّرة بقيمة 300 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات، بسعر يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة زائد 35 نقطة أساس، إضافة إلى سندات بفائدة ثابتة بقيمة 2.8 مليار يوان صيني (نحو 413 مليون دولار).

وستوجه حصيلة السندات الخضراء نحو تمويل مشاريع التعادل الكربوني والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، ويُرسّخ هذا الإدراج مكانة دبي مركزاً دولياً رائداً لإصدارات الدخل الثابت وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.

واستقطب الإصدار طلباً واسعاً من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الشريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة الدولار 3.8 أضعاف حجم الإصدار، بسجل طلبات بلغ 1.2 مليار دولار، فيما تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة اليوان الصيني 3.5 أضعاف، بسجل طلبات بلغ 10 مليارات يوان.

وبهذا الإدراج، يبلغ إجمالي سندات بنك الصين الصناعي والتجاري القائمة في «ناسداك دبي»، 4.24 مليارات دولار عبر أربع إصدارات.

وقرع سفير الصين لدى دولة الإمارات، تسنغ جيشين، جرس افتتاح السوق في «ناسداك دبي»، بحضور الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي، وعدد من كبار المسؤولين في الجهتين.

وقال المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، ليو هوا: «يعكس الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات الصادرة عن فرع البنك في دبي تحت عنوان (التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة المتجددة) في (ناسداك دبي) ثقة البنك بسوق رأس المال في دولة الإمارات والتزامه تجاهه».

من جهته، قال علي، إن «هذا الإدراج يعكس استمرار الترابط بين الصين وأسواق رأس المال العالمية، ويُعزّز دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام»، مؤكداً أن «الإقبال القوي على شريحتَي الدولار واليوان الصيني يؤكد تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات التمويل المستدام المدرجة عبر (ناسداك دبي)».

وعقب هذا الإدراج، تتجاوز القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في «ناسداك دبي» 143.9 مليار دولار، تشمل 98.4 مليار دولار من الصكوك، و45.4 مليار دولار من السندات، فيما تبلغ قيمة الإصدارات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المدرجة في البورصة 27.5 مليار دولار.