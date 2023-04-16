منافذ بيع تطرح تخفيضات مُبكّرة لعيد الفطر

طرحت منافذ بيع في دبي والشارقة عروض تخفيضات مبكرة بمناسبة عيد الفطر، بنسب تخفيضات تراوح بين 15 و50%.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية لها، شمول العروض منتجات متنوعة من الشوكولاتة والحلوى والمكسرات، والفواكه، إضافة إلى منتجات الألبان، واللحوم، والزيوت، والملابس، والأجهزة الإلكترونية.

وأكد مستهلكون أن التخفيضات المبكرة تنعكس إيجاباً على العائلات، وتتيح فرصاً أكبر للتسوق بمستلزمات عيد الفطر، وخيارات أوسع، داعين منافذ البيع والمتاجر الأخرى إلى التوسع في عروضها، وطرح تخفيضاتها، دون الانتظار حتى أوقات متأخرة قبيل عيد الفطر.

آراء مستهلكين

وقال المستهلك مصطفى إبراهيم، إن التخفيضات المبكرة تتيح للعائلات فرصاً أكبر للتسوق بمستلزمات عيد الفطر على أوقات مختلفة، لتجنب الازدحام قبيل ليلة العيد.

وأضاف: «كان المعتاد خلال الأعوام السابقة أن تطرح التخفيضات قبل عيد الفطر بثلاثة أو أربعة أيام فقط، أما في الموسم الحالي، فقد بدأت بعض منافذ البيع بطرح تخفيضاتها مبكراً قبل عيد الفطر بنحو 10 أيام».

بدوره، قال المستهلك محمد طاهر، إن طرح عروض التخفيضات لعيد الفطر بشكل مبكر خلال العام الجاري سينعكس إيجاباً على المستهلكين، لكن من المهم أن يتم التوسع في طرح العروض بما يدعم البدائل والتنافسية بشكل أكبر، إذ لاتزال بعض منافذ البيع الكبرى تؤجل طرحها عروض العيد لإطلاقها قبيل العيد بأيام قليلة.

في السياق نفسه، اتفق المستهلك عبدالله سعد على أن طرح بعض المتاجر لعروض عيد الفطر خلال الفترة الأخيرة من المظاهر الإيجابية في الأسواق، التي ستكون أكثر فائدة مع توسع العديد من منافذ البيع والتعاونيات بطرحها، دون الانتظار حتى أوقات متأخرة قبيل ليلة العيد.

أما المستهلك حسام إسماعيل، فقال إن من المهم أن تتجه منافذ البيع، خصوصاً الكبرى منها، إلى طرح تخفيضات موسعة لعيد الفطر، لاسيما أن بعض المنافذ لم يطرح حتى الآن عروض العيد.

وأكد أن توسع المتاجر بطرحها تخفيضاتها بشكل أكبر في الأسواق، سيتيح العديد من الخيارات للمستهلكين، خصوصاً أن التخفيضات تختلف من منفذ بيع إلى آخر، في وقت سيكون من الصعب على بعض المستهلكين الاعتماد على منفذ بيع واحد لشراء جميع متطلبات العيد، سواء من السلع الغذائية أو حتى من الملابس الجاهزة والإلكترونيات.

عروض مستمرة

إلى ذلك، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «التعاونية» كانت حريصة على أن تكون حملات عروضها للتخفيضات مستمرة طوال شهر رمضان، وكذلك العروض التي تتيح للمستهلكين مستلزمات عيد الفطر. وأكد أن «التعاونية» تراعي عند تصميمها للعروض تنوع احتياجات المستهلكين خلال الفترات الزمنية المطروحة خلالها تلك العروض.

طلب استهلاكي

بدوره، قال مدير المبيعات في سلسلة منافذ بيع تجارة التجزئة، أحمد بشير، إن موسم عيد الفطر يعد مناسبة مهمة للمستهلكين ومنافذ البيع، مع زيادة الطلب الاستهلاكي قبيل وخلال فترة عيد الفطر، وهو ما جعل العديد من المنافذ تتجه لطرح عروض مبكرة لفترة العيد مقارنة بالأعوام السابقة، لزيادة حصص مبيعاتها السوقية.

البحر: فائدة للمستهلكين ومنافذ البيع

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، رئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، إن التنوع في طرح عروض التخفيضات، سواء من خلال توقيت طرحها أو حتى في محتويات ونسب تلك التخفيضات، يعود بالفائدة على المستهلكين في زيادة خيارات التسوق، كما يتيح لمنافذ البيع في الوقت نفسه زيادة مبيعاتها خلال مواسم التسوق التي تمتاز بارتفاع الإقبال والطلب الاستهلاكي على المنتجات الغذائية والاستهلاكية.

ونصح المستهلكين بالمقارنة بين العروض لاختيار الأنسب والأكثر جدوى من حيث الأسعار.