ارتفاع معدلات الطلب السياحي الدولي على دبي

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «أو تي إيه»، المتخصصة في مؤشرات قطاع السياحة والسفر، ومقرها بريطانيا، أن معدلات الطلب السياحي على دبي من الأسواق الدولية شهدت قفزة كبيرة اعتباراً من الأسبوع الأول خلال أبريل الجاري بالتزامن مع عطلة عيد الفصح، مقارنة بمتوسط الطلب خلال مارس الماضي، وبنسب جاوزت 30%.

وبحسب بيانات الشركة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن الطلب الدولي على السياحة في دبي في تزايد وبمعدلات أكبر خلال الأسبوع الذي يبدأ من 17 أبريل الجاري لتصل إلى ذروتها ابتداءً من الأسبوع الذي يبدأ من 24 أبريل 2023، مشيرة إلى أن زيادة معدلات البحث عن رحلات جوية وفقاً لقاعدة بياناتها بدأت من الثالث من أبريل.

الجزء الأكبر

وأوضحت البيانات، أن السوق البريطانية استحوذت على الجزء الأكبر من عمليات البحث عن رحلات جوية وبنسبة بلغت نحو 25%، تلتها الهند وإيطاليا بنسبة 8% لكل منها، ثم ألمانيا بنسبة 6%، لافتة إلى أن عمليات البحث عن رحلات جوية تنطبق بشكل كبير على البحث عن إقامات فندقية.

وأضافت أن بريطانيا استحوذت على نحو 15% من عمليات البحث عن إقامات فندقية، تلتها الهند بنسبة 13%، مقابل نسبة بلغت نحو 6% لكل من السوقين الأميركية والروسية على التوالي.

وجهة عالمية

وقال المدير العام لشركة العوضي للسفريات، أمين العوضي، إن الطلب السياحي الدولي على دبي عاد للارتفاع بمعدلات أكبر مقارنة بالأسبوع الأول من شهر رمضان، مشيراً إلى أن دبي وجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار بمعدلات متزايدة طوال أشهر السنة.

وأضاف أن المنشآت الفندقية تحقق مستويات إشغال قوية حالياً، حيث ستصل ذروتها خلال عطلة العيد بدعم من السياحة الدولية والمحلية معاً.

مؤشرات

وأكد العوضي لـ«الإمارات اليوم»، أن مؤشرات الإقبال السياحي الدولي على الإمارة تبقى قوية خلال الأشهر المقبلة في ظل الحجوزات المستقبلية ومن مختلف الأسواق الدولية، موضحاً أن المنتج السياحي الفريد والجاذبية السياحية العالية تضع الإمارة ضمن الخيارات المفضلة لمختلف الزوار حول العالم.

ولفت إلى أن دبي كانت من أوائل الوجهات السياحية التي فتحت أبوابها أمام حركة الزوار الدوليين ضمن إجراءات احترازية لضمان سلامة السكان والزوار، إذ استطاعت خلال فترة قصيرة قيادة تعافي قطاع السياحة العالمي.

وذكر العوضي أن الإمارة عززت مكانتها السياحية عالمياً بعد الجائحة في ظل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها لاستئناف قطاع السياحة والسفر، مشيراً إلى أنه مع استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، أول معرض عالمي بهذا الحجم بعد الجائحة، فإن دبي أثبتت قدرتها وجهة عالمية وخياراً مفضلاً لدى ملايين السياح حول العالم.

معدلات إشغال عالية

أشارت بيانات مواقع شبكية متخصصة في الحجوزات الفندقية، أخيراً، إلى تحقيق المنشآت الفندقية العاملة في دبي معدلات إشغال عالية، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، مؤكدة نفاد أكثر من 95% من الغرف الفندقية المتاحة على مواقعها في ثماني مناطق في الإمارة، في وقت سجلت فيه الفنادق من فئة خمس نجوم أعلى معدل حجوزات، خصوصاً الشاطئية أو التي تقع في مناطق حيوية.