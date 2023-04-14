1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.3 مليار درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات بتسجيل 443 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 55 مبايعة لأراض بقيمة 236.4 مليون درهم، و388 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 791.15 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 296.21 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 10 هبات بقيمة 26.07 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 2»، تلتها مبايعتان في منطقة الحبية الرابعة، الأولى بقيمة 14 مليون درهم، والثانية بقيمة 12 مليون درهم.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم، تلتها منطقة «مدينة هند 4» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 60 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.