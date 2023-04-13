أعداد السياح الصينيين إلى دبي ترتفع 174% خلال شهرين

كشفت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ارتفاع معدلات التدفق السياحي من السوق الصينية إلى دبي بنسبة بلغت نحو 174% خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022، حيث تأتي هذه الزيادة الكبيرة مع إعادة فتح الصين حدودها، وتخفيف قيود الدخول المتعلقة بجائحة «كوفيد-19».

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد ارتفعت أعداد الزوار الدوليين من الصين إلى 52 ألف سائح دولي خلال شهرين فقط، مقابل 19 ألفاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى زيادة متواصلة في معدلات التدفق السياحي خلال الفترة الأخيرة من هذه السوق.

السوق الصينية

وتعد الصين من بين أهم الأسواق السياحية المصدرة لزوار دبي خلال عام 2019، إذ حلت في المركز الخامس بنحو 989 ألف زائر، ونمو نسبته 15.5% على أساس سنوي.

وتأتي الزيادة في أعداد الزوار من السوق الصينية، مع تشغيل «طيران الإمارات» رحلات مباشرة للركاب بين دبي والصين، بعد إعادة خدمة محطاتها الثلاث، وتعزيز خدمتها اليومية عبر إضافة رحلات جديدة وتشغيل الطائرة العملاقة «إيه 380»، وتوفير سعة مقعدية أكبر. واستأنفت «طيران الإمارات» خدمة الركاب إلى مدينة شنغهاي، أكبر مدن الصين، اعتباراً من 20 يناير 2023، كما عززت خدمتها إلى المدينة، لتصبح يوميةً دون توقف اعتباراً من مطلع مارس 2023. واعتباراً من الأول من فبراير 2023، عززت «طيران الإمارات» خدمتها بين دبي و«جوانزو» مع تشغيل الرحلة «ئي كيه 362/ 363» يومياً دون توقف بطائرة «إيه 380»، كما أعادت تشغيل الرحلة «ئي كيه 308/ 307» إلى العاصمة الصينية بكين يومياً دون توقف اعتباراً من 15 مارس 2023.

وتوفر «طيران الإمارات» للمسافرين اتصالاً بثماني نقاط محلية عبر «جوانزو»، من خلال اتفاقية «مشاركة بالرمز» مع شركة «تشاينا سوذرن إيرلاين» الصينية التي توفر إمكانية الوصول إلى وجهات إضافية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

زيادة ملحوظة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن الصين تعتبر من الأسواق الرئيسة المصدرة للزوار إلى دبي، ومع عودتها، فإن الإمارة مهيأة لتسجيل معدلات نمو أكبر خلال الأشهر القليلة المقبلة من هذه السوق، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الزوار الصينيين يتطلعون للسفر بعد نحو ثلاثة أعوام على جائحة «كوفيد-19».

وأشار عوض الله إلى رصد زيادة ملحوظة في أعداد السياح القادمين من هذه السوق إلى دبي، مؤكداً أن جاذبية دبي السياحية تجعلها واحدة من أبرز الوجهات المفضلة للزوار من هذه السوق.

وقال إن القطاع السياحي في دبي سجل مستويات أداء قوية مقارنة بمعدلات ما قبل الجائحة، وهو يواصل تسجيل نتائج ممتازة.

الربط الجوي

إلى ذلك، قال المدير العام لفندق «الجداف روتانا»، هيثم عمر، إن معدلات التدفق السياحي من السوق الصينية شهدت نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مع إعادة فتح الحدود الدولية إثر الجائحة، لافتاً إلى أن الصين كانت ضمن قائمة أكبر خمس أسواق رئيسة مصدرة للزوار إلى دبي. وأضاف: «مع إعادة فتح الحدود، فإننا نتوقع دفعة قوية لإجمالي حركة الزوار الدوليين إلى دبي خلال العام الجاري».

وأوضح عمر أنه كان للربط الجوي بين السوقين الإماراتية والصينية دوراً بارزاً في الزيادة المتواصلة في أعداد الزوار من هذه السوق، متوقعاً أن نصل خلال الأشهر القريبة المقبلة إلى مستويات تدفق سياحي قريب من معدلات ما قبل الجائحة. ولفت إلى أن دبي تمتلك جاذبية سياحية كبيرة، وهي وجهة أساسية على خريطة السياحة الدولية، مشيراً إلى أن قطاع السياحة في دبي واصل أداءه القوي منذ أن أعادت الإمارة فتح حدودها أمام حركة الزوار الدوليين في عام 2020. وتابع: «سجل القطاع السياحي مستويات نمو كبيرة خلال استضافة الإمارة لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، خصوصاً خلال الربع الأول من عام 2021»، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك، فقد تخطى أداء الربع الأول من العام الجاري مستويات الفترة ذاتها من عام 2021، بالتزامن مع فعاليات المعرض الدولي.