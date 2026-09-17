«UAE Grand Tour».. منصة توفر برامج سياحية متكاملة عبر إمارات الدولة

أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال مشاركتها في معرض «سوق السفر العربي 2026»، منصة «UAE Grand Tour»، كمنتج سياحي وطني يوفر برامج سياحية تشمل أكثر من إمارة، بمدة تصل إلى 14 يوماً، ويقدم مسارات تمتد عبر الإمارات السبع، بما يشجع على الرحلات التي تجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، مع إتاحة البحث عن البرامج وحجزها من خلال شركاء قطاع السفر.

وتوفر المنصة أدوات مخصصة لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر لتصميم برامج سياحية متكاملة للأسواق الدولية، حيث تتيح الوصول إلى أدوات الحجز لشركاء قطاع السفر، كما تشمل الحجز المباشر للمسافرين.

وأفادت الوزارة في بيان، أمس، بأنه تم تطوير منصة «UAE Grand Tour»، بالتعاون مع «شركة روكيت إنترناشونال» والجهات السياحية في الإمارات السبع ومشغلي القطاع الخاص، بما يشمل منشآت الإقامة والمعالم ومقدمي التجارب السياحية الذين يرشحون المنتجات والتجارب وخيارات الإقامة التي تتضمنها المسارات، موضحة أن البرامج تضم مجموعة متنوعة من التجارب السياحية، بما في ذلك السياحة العائلية والثقافية، والطبيعية والمغامرات، وكذلك معلومات حول توافر أماكن الإقامة والمعالم وخدمات النقل المشاركة، بما يسهل تخطيط الرحلات واختيار مكوناتها، وفق احتياجات الزوار.

كما أطلقت الوزارة خلال «سوق السفر العربي»، هوية «حياكم في الإمارات Visit UAE»، أول علامة سياحية وطنية موحدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، تهدف إلى تقديم الدولة وجهة سياحية واحدة متكاملة، من خلال توحيد العرض السياحي الوطني، وإبراز ما تقدمه كل إمارة تحت علامة وطنية موثوقة.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن «إطلاق هوية (حياكم في الإمارات Visit UAE)، ومنصة (UAE Grand Tour)، يعكس توجه دولة الإمارات نحو مواصلة تطوير قطاع سياحي متقدم، وتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية تسهم في رسم مستقبل السياحة».

وأوضح: «من خلال هوية (حياكم في الإمارات)، نوحد الحضور السياحي الوطني ونبرز تنوع الوجهات والتجارب في الإمارات السبع، بينما توفر منصة (UAE Grand Tour) منتجاً سياحياً متكاملاً يشجع الزوار على اختيار مسارات متنوعة لاستكشاف أكثر من إمارة، وإطالة مدة إقامتهم».

وأضاف: «هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية دولة الإمارات في تعزيز مرونة السياحة الوطنية، ورفع قدرة القطاع على مواصلة النمو، مستفيدة من تنوع الأسواق والمنتجات، والسياحة الداخلية، والاستجابة الاستباقية لمتغيرات القطاع».

وتابع بن طوق: «في الوقت نفسه، نواصل العمل لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 المتمثلة في رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل».

إلى ذلك ذكرت وزارة الاقتصاد والسياحة أنها تستهدف التوسع في حملة «أجمل شتاء في العالم»، إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى، لتعزيز حضور السياحة الإماراتية إقليمياً وعالمياً، وذلك بعد أن ركزت نسخها السابقة - منذ إطلاقها في عام 2020 - على تشجيع الزوار من داخل الدولة على استكشاف الوجهات والتجارب السياحية خلال موسم الشتاء.

وفي إطار «سوق السفر العربي 2026»، التقى وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة بنت جعفر الصيرفي، ورئيس لجنة السياحة في أوزبكستان، عبدالعزيز أكولوف، والمفوض الأوروبي للنقل والسياحة المستدامين، أبوستولوس تزيتزيكوستاس، في ثلاثة لقاءات ثنائية منفصلة، بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكات في المجالات السياحية المتنوعة خلال الفترة المقبلة، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في مجال السياحة المستدامة.