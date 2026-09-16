«ويجو»: الحجوزات إلى دبي تضاعفت خلال أغسطس

قال الرئيس التنفيذي للأعمال في تطبيق وسوق السفر الإلكتروني (ويجو)، مأمون حميدان، إن التطبيق يرصد باستمرار التحولات الآنية في سلوك المسافرين عبر أبرز أسواق المنطقة، وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، خلال فعاليات سوق السفر العربي في دبي، أمس، أن أحدث بيانات الطيران المتجهة إلى دبي تظهر أنه بعد فترة من التريث ارتبطت ببيئة إقليمية أكثر حذراً منذ مطلع مارس 2026، عادت حجوزات السفر لدبي إلى مسار صاعد واضح، إذ تضاعفت خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة التي سبقتها، ورافق ذلك تعافٍ في الطلب البحثي بنحو 65% خلال الفترة نفسها، أي أغسطس، بما يؤكد أن الرغبة في السفر إلى دبي لم تتراجع، بل أعاد المسافرون جدولة خططهم مع استقرار الأجواء تدريجياً، وأضاف: «الأهم أن قاعدة الطلب على دبي اتسعت، وتصدرت الهند ومصر قائمة أسواق الانطلاق نحو الإمارة، في مؤشر إلى تنوّع مصادر الطلب، بينما سجلت أسواق شمال إفريقيا نمواً لافتاً، وسجل المغرب نسبة 42%، وتونس 22%»، وقال: «تعكس هذه الصورة جاذبية دبي العالمية، بوصفها وجهة تجمع بين الحيوية والتنوع والثراء الثقافي، وتلبّي تطلعات مختلف فئات المسافرين من داخل المنطقة وخارجها»، وتابع: «كما تحسنت جودة الطلب لا حجمه فحسب، إذ ارتفع معدل تحويل عمليات البحث إلى حجوزات في أغسطس 2026 مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، بما يشير إلى انتقال المسافرين من مرحلة التصفح إلى مرحلة الحجز بوتيرة أسرع مع تزايد الوضوح والثقة»، وأكد حميدان أن الاتجاه العام يميل بوضوح نحو الصعود، وتبرز دبي واحدةً من أكثر الوجهات مرونة واستجابة في المنطقة، لافتاً إلى أن مؤشر الحجوزات في تصاعد مستمر خلال الفترة المقبلة، مع تعافٍ تدريجي عبر النصف الثاني من العام، مدفوعاً باتساع قاعدة المسافرين من الهند ومصر وشمال إفريقيا، وتابع: ««يكتسب هذا الزخم بُعداً إضافياً مع دخول الربع الأخير من العام، إذ يتقاطع في دبي موسمان يُعزّز أحدهما الآخر: موسم السياحة الترفيهية الشتوي الذي يستقطب العائلات والزوار بحثاً عن أجواء معتدلة وتجارب متنوعة وفعاليات ترفيهية وتسوق، وموسم سياحة الأعمال والاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات الذي يبلغ ذروته في هذه الفترة مع أجندة حافلة من الفعاليات والمعارض العالمية الكبرى التي تحتضنها المدينة»، وقال: «يفسر هذا التقاطع جانباً من الطلب المستقبلي الآخذ في التراكم على رحلات أكتوبر حتى ديسمبر، ويُعزّز التوقعات باستمرار مساره الصاعد مع اقتراب موعد السفر، كما يرسخ هذا التلاقي بين الترفيه والأعمال مكانة دبي، وجهةً تعمل على مدار العام لا كوجهة موسمية، ما يمنح المدينة الحفاظ على تدفق ثابت من الزوار حتى في الفترات الأكثر حذراً».