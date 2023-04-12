دبي تشهد أفضل مبيعات عقارية في رمضان منذ 2018

أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» أن مبيعات القطاع العقاري في دبي منذ بداية شهر رمضان المبارك (21 يوماً)، تعد الأفضل خلال هذه الفترة منذ عام 2018، بعد اقترابها من تسجيل ما قيمته 25.8 مليار درهم في 21 يوماً فقط، موزعة على 7549 معاملة.

وبحسب الرصد، الذي استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن تلك القيمة تتجاوز ما سجله القطاع من مبيعات قياسية بلغت 17.3 مليار درهم لكامل شهر رمضان 2022 بزيادة نسبتها 49%.

زخم استثماري

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن «القطاع العقاري في دبي حافظ على الزخم الاستثماري القوي منذ جائحة فيروس (كورونا) حتى الآن، مع تجدد العوامل الداعمة لاقتصاد الإمارة».

ولفت الزرعوني إلى تنامي الطلب العقاري على نحو غير مسبوق، إذ يعتبر الربع الأول من عام 2023 الأفضل أداءً من حيث المبيعات على أساس ربعي في تاريخ السوق العقارية في دبي، وشهد تحطيم الأرقام القياسية المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي 2022، مسجلاً مستوى جديداً لم تشهده من قبل بقيمة جاوزت 87 مليار درهم.

وأوضح أن «تلك النتائج القياسية غير المسبوقة تسهم في تمكين رحلة القطاع العقاري في دبي لمواصلة الانطلاق إلى مستويات أعلى».

وأكد الزرعوني أن هدوء السوق العقارية في دبي غير وارد العام الجاري، وأن التوقعات تشير إلى مواصلة التألق وتحقيق مستويات قياسية، وقال: «تشهد السوق أفضل أداء منذ بداية عام 2023، فالعوامل كلها داعمة، وهناك ثقة بالسياسات الحكومية وقدرات اقتصاد دبي على تسجيل نمو جيد».

وذكر الزرعوني أن «رمضان كان يشهد فترة هدوء موسمية داخل القطاع العقاري قبل عام 2022، إلا أن المطوّرين العقاريين استطاعوا أن يحولوا هذا الهدوء إلى فترة انتعاش».

وجهة مفضلة

من جهته، قال الخبير العقاري رفيق مطر، إن عدد الصفقات العقارية في دبي منذ بداية شهر رمضان الجاري 2023 يؤكد أننا ننتظر عاماً استثنائياً وأرقاماً استثنائية خلال العام الجاري.

وأضاف مطر أن دبي تعتبر حالياً الوجهة العقارية المفضلة للجميع، بفضل بيئتها التشريعية الجذابة، والتأثير الإيجابي لتعديلات التأشيرة الذهبية، وبنيتها التحتية الحديثة من شبكة طرق ومطارات تربطها بكل دول العالم، والمراكز التجارية الفاخرة، وغيرها من عوامل عززت من مكانة العقارات، لا سيما الفاخرة منها.

وأكد مطر أن ثقة المستثمرين في عقارات دبي مستمرة، ولا يزال لديها الكثير لتقدمه للمستثمرين من فرص استثمارية جاذبة وعائدات جيدة، وسط معاناة أسواق أخرى كبرى حول العالم، لا تزال تعاني الضغوط الاقتصادية منذ جائحة «كورونا»، متوقعاً مزيد من الانتعاش في مبيعات العقارات، مع تزايد إقبال المستثمرين الأجانب على الإمارة التي باتت وجهة متنامية كمركز عالمي رائد للأعمال والسياحة قادرة على تلبية جميع متطلبات المتعاملين، مع أسعار منافسة للوجهات الأخرى في المنطقة وحول العالم، إضافة إلى أن الإمارة ستظل حلم الإقامة لدى الكثيرين من مختلف الجنسيات حول العالم في المستقبل.

عام استثنائي

في السياق نفسه، قال خبير إدارة الثروات، الرئيس التنفيذي لـ«شركة الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح الطباخ، إن دبي تعتبر من أهم مناطق الاستثمار العقاري، إذ تصدرت وجهات الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط، وهو ما ظهر في أرقام الربع الأول من العام، والذي يعتقد أنه سيكون عاماً استثنائياً للقطاع العقاري في دبي.

عقارات دبي سجلت مبيعات بقيمة 25.8 مليار درهم خلال 21 يوماً.