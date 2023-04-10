نفاد 95% من الغرف الفندقية بـ 8 مناطق في دبي خلال عطلة «الفطر»

أظهرت بيانات مواقع شبكية متخصصة في الحجوزات الفندقية، تحقيق المنشآت الفندقية العاملة في دبي معدلات إشغال عالية، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، مؤكدة نفاد أكثر من 95% من الغرف الفندقية المتاحة على مواقعها في ثماني مناطق في الإمارة، في وقت سجلت فيه الفنادق من فئة خمس نجوم أعلى معدل حجوزات، خصوصاً الشاطئية أو التي تقع في مناطق حيوية.

حجوزات فندقية

ووفقاً لبيانات شركات حجز، ومنها موقع «بوكينغ» الإلكتروني للحجوزات الفندقية، فقد سجلت ثماني مناطق حجوزات مرتفعة في الفترة بين 20 و23 أبريل الجاري، في وقت نفد فيه جزء كبير من الغرف المتاحة على موقع الحجز في مناطق: «جميرا بيتش ريزيدنس»، «نخلة جميرا»، «مرسى دبي»، و«فيستيفال سيتي» بنسب تراوح بين 93 و97%، مقابل نفاد نحو 95% في مناطق «وسط مدينة دبي».

وسجلت مناطق أخرى معدلات أكبر، إذ نفدت نسبة 98% من الغرف الفندقية في فنادق «خور دبي» و«الجداف»، و94% في فنادق «شارع الشيخ زايد».

واحتفظت الفنادق الشاطئية والمنشآت الفاخرة من فئة خمس نجوم بأعلى معدل للطلب، مع نفاد الجزء الأكبر من الغرف المتاحة، فيما سجلت الشقق الفندقية بدورها معدلات طلب مرتفعة خلال الفترة المشار إليها.

ارتفاع الأسعار

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل الأسعار في الفنادق من فئة خمس نجوم، والفنادق الشاطئية، وتلك التي تقع في مناطق حيوية، بالتزامن مع عطلة العيد مقارنة بمستويات الأسعار في الفترة التي تلي عطلة العيد، أو خلال فترة شهر رمضان.

طلب كبير

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن السوق الفندقية تشهد حالياً معدلات إشغال مرتفعة في ظل طلب كبير، متوقعاً أن تتخطى مستويات الإشغال حاجز 90% خلال عطلة عيد الفطر. وأضاف أن الطلب يتسارع مع ارتفاع معدل الحجوزات كلما اقترب موعد عطلة عيد الفطر.

وأشار خوجلي إلى أن دبي تمتلك جاذبية كبيرة بالنسبة للطلب السياحي من داخل الدولة وخارجها، لافتاً إلى أن حركة السياحة الداخلية تشهد انتعاشاً كبيراً خلال الأعياد والمناسبات، إضافة إلى استمرار معدلات التدفق السياحي من خارج الدولة.

«محلي» و«دولي»

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إن معدلات الإقبال على السوق الفندقية في دبي مرتفعة، متوقعاً أن تصل نسبة الإشغال في فنادق المجموعة إلى 80% خلال عطلة عيد الفطر.

وأشار إلى أن الطلب يأتي من السوقين المحلية والدولية، لافتاً إلى أن أسعار الغرف الفندقية في مستويات مقبولة حالياً، وهي مرتفعة إلى حد ما، لكنها أقل من متوسط الأسعار في يناير وفبراير من العام الجاري، موضحاً أن الطلب لايزال يسجل مستويات مرتفعة خلال أبريل الجاري.

السياحة الداخلية

إلى ذلك، توقع المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، أن تصل معدلات الإشغال الفندقي ذروتها خلال عطلة عيد الفطر، لافتاً إلى أن السوق الفندقية في دبي تشهد مستويات إقبال كبيرة خلال المناسبات والأعياد، نظراً لاحتضانها العديد من مرافق الجذب السياحي والمنشآت والأنشطة الترفيهية.

وأشار العوا إلى أن أسعار الغرف الفندقية ترتبط بحجم الطلب في السوق، وترتفع مع تزايد معدلات الإقبال، مشيراً إلى أن حركة السياحة الداخلية تنشط بدرجة أكبر خلال المناسبات والأعياد، في ما تشهد السوق الفندقية معدلات إقبال واسعة من الأسواق الدولية.