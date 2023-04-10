14.7 مليار درهم تداولات العقارات الفاخرة في دبي خلال 3 أشهر

شهد سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي تداولات بقيمة 14.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، بناء على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يعكس حجم سوق العقارات الفاخرة في الربع الأول البالغة نسبته 21.7% من إجمالي سوق العقارات السكنية في الإمارة.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنها أخذت بعين الاعتبار تداولات سوق العقارات الفاخرة في مناطق البراري ووسط مدينة دبي و«دبي هيلز إستيت» (القصور فقط) و«تلال الإمارات» و«جميرا باي» و«جزر جميرا» ونخلة جميرا.

ووفقاً لتقرير الشركة، سجل متوسط سعر القدم المربعة للعقارات الفاخرة، نمواً بنسبة 21.07% إلى 3373 درهماً، في حين قفز متوسط السعر للقدم المربعة للفيلات الفاخرة بنسبة 53.15% على أساس ربع سنوي إلى 3547 درهماً.

واستمرت المناطق الرئيسة الأخرى، في تحقيق نمو إيجابي في حجم المبيعات على أساس ربع سنوي، حيث سجلت «جميرا باي» (220% عند 2.05 مليار درهم)، في حين سجلت «البراري» (167.53% عند 926 مليون درهم)، بينما سجل وسط مدينة دبي (48.78% عند 3.4 مليارات درهم).

وسجلت «تلال الإمارات» (11.62% عند 613.6 مليون درهم)، فيما شهدت نخلة جميرا زيادة في متوسط الأسعار بنسبة 17.26% على أساس ربع سنوي إلى 9.5 ملايين درهم.

وبحسب التقرير، تم بيع 1584 شقة سكنية فاخرة بإجمالي 9.8 مليارات درهم، خلال الربع الأول.

وكانت المناطق الثلاث الأولى التي سجلت أعلى حجم لمبيعات الشقق الفاخرة هي نخلة جميرا (3.7 مليارات درهم) ووسط مدينة دبي (3.4 مليارات درهم) و«جميرا باي» (1.8 مليار درهم).

كما تم بيع 294 فيلا بإجمالي 5.6 مليارات درهم، إذ كانت المناطق الثلاث الأولى التي سجلت أعلى حجم مبيعات للفلل، نخلة جميرا (1.9 مليار درهم) و«دبي هيلز إستيت» (1.6 مليار درهم) و«البراري» (926 مليون درهم)

وقال المدير الشريك في «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، كريس وايتهيد: «بالانتقال إلى الربع الثاني من عام 2023، نشهد استمراراً في التداولات العقارية السكنية ذات الحجم الكبير ضمن قطاع العقارات الفاخرة في دبي».