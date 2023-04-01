10.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 10.7 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2419 مبايعة بقيمة 6.38 مليارات درهم، منها 158 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.27 مليار درهم و2261 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 5.11 مليارات درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.8 مليارات درهم، منها 99 رهناً لأراضٍ بقيمة 851.34 مليون درهم و394 رهناً لفلل وشقق بقيمة 2.94 مليار درهم، كان أهمها في منطقة بورسعيد بقيمة 624 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 397 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 123 هبة بقيمة 596.6 مليون درهم، كان أهمها في منطقة الخليج التجاري بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفوح الأولى بقيمة 116 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 157 مليون درهم في منطقة الخيران الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، ثم مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم، تلتها منطقة «مدينة هند 4» بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، وثالثة في منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل في منطقة نخلة جميرا، حيث سجلت ثلاث مبايعات، الأولى بقيمة 82 مليون درهم، والثانية بقيمة 57 مليون درهم، فيما كانت قيمة المبايعة الثالثة 55 مليون درهم.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 320 مبايعة بقيمة 285 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 245 مبايعة بقيمة 572 مليون درهم وثالثة في منطقة مرسى دبي بتسجيلها 191 مبايعة بقيمة 646 مليون درهم.