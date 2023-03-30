سوق دبي يصعد لأعلى مستوياته في 3 أسابيع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها السوقية للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 8.4 مليارات درهم، مع بلوغ سوق دبي أعلى مستوياته في 3 أسابيع.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.286 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.294 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.698 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و595.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وعزز سوق دبي المالي من مكاسبه للمرة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس، وربح رأسماله السوقي ما يزيد على 1.22 مليار درهم، مع تزايد عمليات الشراء على الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بسوق دبي من 593.4 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 594.62 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

واستقطب سوق دبي المالي سيولة بنحو 367.279 مليون درهم. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.78 مليار درهم موزعة بواقع 1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي، و367.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 434.3 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 24 ألف صفقة. وتم تنفيذ 10 صفقات كبيرة على «أدنوك للغاز» لنحو 15.8 مليون سهم بقيمة قاربت 37.5 مليون درهم.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.48% أو ما يعادل 16.3 نقطة، ليغلق عند مستوي 3400.67 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ التاسع من مارس الماضي ومواصلاً مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

وأغلقت مؤشرات سوق أبوظبي الرئيسة على شبه استقرار مع بلوغ مؤشر فوتسي سوق أبوظبي «فادجي» مستوي 9455.81 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوي 9314.54 نقطة.