2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 504 مبايعات بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 33 مبايعة لأراض بقيمة 382.44 مليون درهم و471 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 954.05 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 1.26 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 23 هبة بقيمة 269.13 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 57 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، بينما تصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثلاث مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي، تلتها مبايعة بـ31 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.