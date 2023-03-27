أسهم بريسايت تقفز 161% بعد ساعة من تداولاتها بسوق أبوظبي للأوراق المالية

قفز سهم بريسايت إيه آي هولدينغ بي إل سي بنسبة قاربت 161.2% بعد ساعة تقريبًا من تداوله بعد إدراجه بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وبحلول الساعة 11:15 صباحًا بتوقيت إمارة دبي، صعد السهم في أعلى أسعاره إلى 3.50 درهم، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 1.34 درهم.

وفي تلك الساعة، بلغت تداولات السهم نحو 20.7 مليون سهم، بقيمة قاربت 72.65 مليون درهم.

يذكر أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ حوالي 7.5 مليار درهم، بناء على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده عند 1.34 درهم للسهم.

يشار إلى أنه تم ضم أسهم شركة بريسايت، المتخصصة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، إلى قطاع التكنولوجيا، تحت الرمز PRESIGHT.

وكان الاكتتاب في أسهم الشركة قد بدأ يوم 13 مارس 2023، من خلال طرح 1359.7 مليون سهم من أسهمها عن طريق زيادة رأس مالها، ما يمثل 32% من رأس المال قبل الطرح و24.24% كما في تاريخ الإدراج، وقد انتهى الاكتتاب لشريحتي المستثمرين العاديين والمستمرين المحترفين بتاريخ 17 مارس 2023.

وتمت تغطية الاكتتاب بنحو 136 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل في العالمية القابضة، ليبلغ إجمالي طلبات الشراء 94.9 مليار درهم (25.8 مليار دولار).