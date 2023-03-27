تجار: «يوم الأم» والنشاط السياحي يدعمان مبيعات المشغولات الذهبية

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع الثاني على التوالي، محققة زيادات في نهاية الأسبوع بين 3.5 و4.25 دراهم، لمختلف العيارات، فيما وصل إجمالي ارتفاع سعر غرام الذهب خلال أسبوعين إلى 20.25 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إنه على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب أخيراً، فإن مناسبة (يوم الأم) والنشاط السياحي دعما الطلب على مبيعات هدايا المشغولات الذهبية الجديدة.

وقال مدير المبيعات في شركة «تانشيق للمجوهرات»، أديتا سينج، إن «الأسواق شهدت معدلات متباينة في الطلب، نتيجة إقبال متعاملين على شراء هدايا المشغولات الذهبية الجديدة».

وأضاف أن «رواج النشاط السياحي كان له تأثيرات إيجابية في دعم مؤشرات الطلب على هدايا مبيعات المشغولات الذهبية، خصوصاً في متاجر المراكز التجارية».

من جهته، قال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، إن «الارتفاعات السعرية الأخيرة للذهب حدت من مؤشرات الطلب بشكل عام في الأسواق، ولكن وجود مناسبة مثل (يوم الأم)، دعم إقبال عدد من المتعاملين لشراء هدايا المشغولات الذهبية».

وأشار إلى أن «النشاط السياحي في أسواق دبي كان من العوامل التي أسهمت في دعم المبيعات»، لافتاً إلى أن «الأسواق شهدت إقبالاً متبايناً من المتعاملين لبيع عملات ذهبية بحوزتهم للمتاجر، للاستفادة من الارتفاعات السعرية الأخيرة».

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن «الارتفاعات السعرية الأخيرة وصلت إلى معدلات تعد الأعلى منذ ما يجاوز سبعة أشهر».

وأضاف أن «الزيادات حفّزت عدداً من المتعاملين على بيع العملات الذهبية للمتاجر للاستفادة من الارتفاعات السعرية في الحصول على سيولة مالية وإعادة الشراء في أوقات الانخفاضات السعرية».

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 241 درهماً، بارتفاع قدره 4.25 دراهم، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 223 درهماً بزيادة 4.25 دراهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 216 درهماً، بارتفاع بلغ 4.25 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 185 درهماً، بزيادة بلغت 3.5 دراهم.