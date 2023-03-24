عائدات فنادق دبي في يناير 2023 الأعلى منذ 2019

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن متوسط العائد على الغرفة الواحدة في السوق الفندقية بالإمارة، وصل إلى 484 درهماً، خلال يناير من العام الجاري، مقابل 460 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، ونحو 437 درهماً في يناير 2019.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، سجّل متوسط العائد على الغرف الفندقية في دبي خلال يناير 2023 نمواً بنسبة بلغت نحو 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، ونمواً بنسبة بلغت نحو 11% مقارنة مع يناير 2019.

وعلى الرغم من تراجع معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية من 647 درهماً في يناير 2022 إلى 603 دراهم في يناير 2023، إلا أن العائدات على الغرف الفندقية أظهرت نمواً ملحوظاً مع ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي والنمو المتواصل في معدلات التدفق السياحي إلى دبي.

وأظهرت البيانات أن متوسط العائد على الغرف تجاوز مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، بنسبة كبيرة على الرغم من العدد الكبير للغرف الفندقية التي دخلت الخدمة، إذ أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يناير الماضي، إلى أكثر من 147 ألف غرفة فندقية، ضمن 809 منشآت فندقية، مقابل نحو 138.6 ألف غرفة فندقية، ضمن 759 منشأة في نهاية يناير 2022، و116.8 ألف غرفة ضمن 716 منشأة فندقية في يناير 2019.

يشار إلى أن دبي استقبلت أكثر من 1.47 مليون سائح دولي خلال يناير الماضي، مقارنة بـ980 ألف سائح زاروا الإمارة في يناير 2022، بزيادة بلغت نحو 50%، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، التي أشارت إلى أن معدل الإشغال الفندقي ارتفع إلى 80% خلال يناير، مقابل 71% في الشهر ذاته من عام 2022.