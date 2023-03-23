مسؤولون: «العروض الرمضانية» تحدّ من تأثير زيادات أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

أفاد مسؤولون بمنافذ لتجارة التجزئة، بأن القرار بزيادة أسعار الدواجن والبيض بنسب 13%، التي أقرتها وزارة الاقتصاد أخيراً، لم تظهر تأثيراتها بشكل فوري في الأسواق خلال الفترة الحالية، مع طرح العديد من العروض الرمضانية قبيل وخلال شهر رمضان.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن عروض التنزيلات التي تستمر لنهاية شهر رمضان، أتاحت بدائل بأسعار مخفّضة لسلع الدواجن والبيض.

بدورهم، أوضح مستهلكون أن الزيادات ظهرت تأثيراتها في بعض المنافذ، خصوصاً المتوسطة، فيما لم تظهر بشكل ملحوظ في المنافذ التي تتيح عروضاً موسّعة للتخفيضات الرمضانية.

وتفصيلاً، قال المستهلك، محمد عبدالعزيز، إن «الزيادات السعرية الأخيرة للدواجن والبيض وبنسب تصل إلى 13%، ظهرت تأثيراتها في بعض المنافذ، فيما لم تتضح بشكل كبير في المنافذ التي تتيح عروضاً موسعة للتخفيضات الرمضانية، والتي شملت بعضها تلك السلع».

وأوضح المستهلك، مجدي سامر، أن «بعض العروض الرمضانية لم تركز بشكل كبير على البيض والدواجن، وهو ما أظهر تأثير الزيادات السعرية المقررة على تلك السلع، فيما بعض المنافذ الأخرى وخصوصاً من نوعية الهايبر ماركت أتاحت منتجات للدواجن والبيض بتنزيلات بنسب متباينة على بعض المنتجات، وليس على كلها».

وأشار المستهلك، حسان عبدالمجيد، إلى أن «التخفيضات من الممكن أن تحد من الزيادات السعرية ولكنها مؤقتة، ومن الممكن أن تظهر خلال الأيام المقبلة، وبشكل أكبر عقب نهاية العروض في ختام رمضان».

من جهته، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، إن «العروض المطروحة في رمضان كان لها تأثيرات إيجابية في الحد من انعكاسات الزيادات الأخيرة في أسعار الدواجن والبيض»، لافتاً إلى أن «بعض العروض شملت منتجات للدواجن بنسب وصلت إلى 45%، فيما كانت الزيادات المقررة بنسب وصلت إلى 13%»، لافتاً إلى أن «العروض والتخفيضات ستستمر حتى نهاية فترة عيد الفطر».

وأوضح مدير المشتريات في جمعية الإمارات، محمد مجدي، أن «عروض التخفيضات الرمضانية أتاحت بدائل بأسعار لسلع الدواجن والبيض بأسعار منخفضة، وهو ما أتاح منتجات بأسعار مخفضة سواء من البيض أو الدواجن»، لافتاً إلى أن «منتجات للبيض تباع بأسعار 13.50 درهماً لكرتونة البيض التي تضم 30 بيضة، ضمن العروض، فيما تباع بأسعار تراوح بين 17 و18 درهماً خارج العروض في الأسواق».

وأوضح أن «عدداً من الموردين ينسق مع منافذ البيع لطرح العروض المخفضة خلال شهر رمضان، على الرغم من إقرار تطبيق الزيادات».

بدوره، قال مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «بعض المنافذ طبقت الزيادات، فيما لم تطبق في منافذ أخرى نتيجة للعروض الرمضانية، لاسيما في ظل ارتفاع التنافسية بين المنافذ في طرح عروض تخفيضات تتناسب مع احتياجات الموسم الرمضاني».

وأضاف أن «التعاونية لم ترفع الأسعار خلال فترة العروض الرمضانية، وتنسق مع الموردين لتوفير مخزون كبير من السلع خلال فترة التنزيلات الرمضانية»، لافتاً إلى أن «العروض الرمضانية خففت من وطأة رفع أسعار الدواجن والبيض، عقب إقرار الوزارة لها».