سوق دبي لأعلى مستوياته في أسبوعين بمكاسب 4.9 مليارات درهم

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 4.9 مليارات درهم، فيما أغلق سوق أبوظبي مستقراً.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.266 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.268 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.679 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و589.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.1% أو ما يعادل 36.9 نقطة ليغلق عند مستوي 3381.04 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ قرابة أسبوعين، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" ب عند 9421.6 نقطة، وبقي مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند 9544.5 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.45 مليار درهم موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي و321.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 362.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.3 ألف صفقة.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 306.7 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" جاذباً نحو 139.4 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" بسيولة 63.4 مليون درهم.

وفي سوق دبي، استحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً 113.2 مليون درهم، تلاه "مصرف عجمان" بنحو 48.1 مليون درهم، ثم "العربية للطيران" بسيولة 24.5 مليون درهم.

