«طيران الإمارات» تضيف 100 رحلة أسبوعياً إلى 18 محطة عالمية

تخطط شركة طيران الإمارات لإضافة نحو 100 رحلة أسبوعياً إلى 18 وجهة قائمة ضمن شبكة عملياتها في أسواق كل من أوروبا وإفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، فضلاً عن شرق آسيا، وذلك في جدول رحلاتها الصيفي الذي يبدأ العمل به اعتباراً من 26 مارس الجاري، بحسب بيانات صادرة عن الشركة.

شرق آسيا

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، يتركز الجزء الأكبر من الرحلات الجديدة التي تعتزم الناقلة تشغيلها في شرق آسيا بمعدل 42 رحلة أسبوعية، حيث تسعى الناقلة إلى إضافة خدمة يومية خامسة إلى بانكوك اعتباراً من الأول من أغسطس، فضلاً عن خدمة يومية من دون توقف إلى بكين خلال مارس الجاري، فيما تبدأ الخدمة اليومية الثانية اعتباراً من الأول من سبتمبر.

كما تعتزم الناقلة إضافة رحلة يومية من دون توقف في مارس الجاري إلى هونغ كونغ، وإضافة خدمة يومية ثالثة إلى كوالالمبور اعتباراً من الأول من يونيو، مع استئناف خدمة «طوكيو هانيدا» برحلة يومية اعتباراً من الثاني من أبريل.

أستراليا

وبحسب البيانات، ستعود رحلات «طيران الإمارات» إلى أستراليا من دون توقف لمستويات ما قبل الجائحة بمعدل 28 رحلة، حيث ستبدأ الخدمة اليومية الثانية إلى بريسبين اعتباراً من أول يونيو، واستئناف الخدمة اليومية «كرايستشيرش» من دبي عبر سيدني في مارس الجاري، مع إعادة الخدمة اليومية الثالثة إلى ملبورن اعتباراً في مارس الجاري أيضاً، وإعادة الخدمة اليومية الثالثة من دون توقف إلى سيدني اعتباراً من أول مايو.

أوروبا

وسترفع «طيران الإمارات» رحلاتها إلى أوروبا بمعدل 25 رحلة، حيث ستزيد الناقلة رحلاتها من 14 إلى 19 رحلة أسبوعياً إلى أمستردام اعتباراً من الثاني من أبريل، وإضافة خدمة يومية موسمية لتلبية الطلب صيفاً بين الأول من يونيو و30 سبتمبر إلى أثينا، ورفع رحلات كل من بولونيا وبودابست من خمس رحلات أسبوعياً إلى خدمة يومية اعتباراً من أول مايو.

كما ستبدأ الناقلة الخدمة اليومية الثانية إلى «لندن ستانستيد» في أول مايو، وسترفع عدد رحلاتها إلى فينيسيا من خمس إلى ست رحلات أسبوعياً في مارس الجاري، ورفع الخدمة إلى يومية اعتباراً من أول يونيو.

إفريقيا

أما في إفريقيا، فتخطط الناقلة لإضافة ست رحلات أسبوعية، حيث سترفع الناقلة رحلاتها من 25 إلى 28 رحلة أسبوعياً إلى القاهرة بحلول 29 أكتوبر، ومن خمس رحلات أسبوعياً إلى رحلة يومية بالنسبة لدار السلام اعتباراً من أول مايو، ومن ست رحلات إلى رحلة يومية بالنسبة لعنتيبي اعتباراً من أول يوليو.

زيادة السعة المقعدية

أعلنت «طيران الإمارات»، أخيراً، عن عزمها تكثيف عملياتها عبر القارات، مع مواصلة تعزيز السعة على الخطوط الحالية، واستئناف الرحلات إلى مزيد من المدن، مشيرة إلى أنها عززت عملياتها بنسبة 31% منذ بداية سنتها المالية الجارية في الأول من أبريل 2022، وكشفت عن خطط أخرى لزيادة سعة المقاعد في أحدث جدول صيفي يبدأ العمل به اعتباراً من 26 مارس الجاري.

وخططت «طيران الإمارات» ونفذت خلال الأشهر الماضية النمو السريع لعمليات شبكتها، مع إضافة 251 رحلة أسبوعياً إلى المسارات القائمة، ومواصلة تحسين وتطوير المنتجات والخدمات على الأرض وفي الأجواء.