العربية للطيران تطلق رحلة رابعة يومية من الشارقة إلى بانكوك

أعلنت العربية للطيران، اليوم، عن توسيع خدماتها في تايلاند من خلال إضافة رحلة رابعة يومية مباشرة بين الشارقة وبانكوك، مما يعزز السفر الجوي بين دولة الإمارات وتايلاند.

وستبدأ الرحلة الإضافية اعتباراً من 25 أكتوبر 2026، لترفع إجمالي رحلات العربية للطيران المباشرة بين الشارقة وبانكوك إلى 28 رحلة أسبوعياً، بما يوفر للمسافرين خيارات أوسع ومرونة أكبر عند التخطيط لرحلاتهم.

وتضاف هذه الزيادة إلى الخدمات الحالية للعربية للطيران إلى تايلاند، والتي تشمل 21 رحلة مباشرة أسبوعياً بين الشارقة وبوكيت، بما يعزز شبكة وجهات الناقلة ويرسخ الربط الجوي مع اثنتين من أبرز الوجهات التايلاندية.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: تعكس زيادة الخدمة إلى بانكوك الأهمية المتنامية لتايلاند ضمن شبكة وجهاتنا، والتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على خيارات السفر الاقتصادية والموثوقة بين دولة الإمارات وجنوب شرق آسيا ومع رفع عدد الرحلات المباشرة إلى بانكوك إلى أربع رحلات يومياً، إلى جانب خدماتنا الحالية إلى بوكيت، نوفر لمسافرينا خيارات أوسع ومرونة أكبر في التخطيط لرحلاتهم، ونواصل في الوقت ذاته تعزيز الربط المباشر بين الشارقة وتايلاند.

ومع إضافة الرحلة الجديدة، توفر العربية للطيران الآن 49 رحلة مباشرة أسبوعياً من الشارقة إلى بانكوك وبوكيت، مما يعزز مكانة تايلاند كإحدى الوجهات الرئيسية للناقلة في منطقة جنوب شرق آسيا.

كما تتيح هذه الخدمات الإضافية للمسافرين من دولة الإمارات مرونة أكبر وسفر مباشر من الشارقة.