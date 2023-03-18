16 درهماً ارتفاعاً بسعر غرام الذهب خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين 11.75 و16 درهماً، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع الماضي.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن ارتفاع أسعار الذهب أخيراً أسهم في بطء الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، ونمو بيع العملات الذهبية من متعاملين للمتاجر.

وقال مدير شركة «ركيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «الارتفاعات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً، تأثراً بمتغيرات الأسواق الدولية، ونمو الطلب على الذهب عالمياً، كان لها العديد من الانعكاسات على معدلات الطلب بالأسواق، حيث تراجع الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة».

وأشار إلى أن «الارتفاعات السعرية أسهمت بنمو مبيعات العملات الذهبية للمتاجر، فيما يترقب متعاملون في قطاع السبائك لأغراض الاستثمار تسجيل المزيد من الارتفاع لبيع ما بحوزتهم للمتاجر، لتحقيق مكاسب أكبر».

من جهته، أوضح، مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن «مبيعات السائحين والزائرين استحوذت أخيراً على الحصص الأكبر من المبيعات، مع رواج الحركة السياحية، فيما كان للزيادات السعرية الأخيرة انعكاسات في معدلات الطلب من المتعاملين المقيمين على المشغولات الذهبية الجديدة». واعتبر مدير المبيعات في محل «دايمون للمجوهرات»، ديليب سون، أن «الارتفاعات السعرية الأخيرة للمعدن الأصفر، حدّت من الإقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، والانتظار لتسجيل انخفاضات سعرية محفزة خلال الأيام المقبلة». إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 236.75 درهماً، بارتفاع 16 درهماً. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 218.75 درهماً، بزيادة 14.25 درهماً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 211.75 درهماً، بارتفاع 13.75 درهماً. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 181.5 درهماً، بزيادة 11.75 درهماً.