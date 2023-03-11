تجار: تحسّن محدود في مبيعات المشغولات الذهبية

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين 3.25 وأربعة دراهم، لمختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن تراجع أسعار الذهب أخيراً أسهم بتحسن المبيعات بمعدلات محدودة، مع ترقب عدد من المتعاملين للمزيد من الانخفاض في الأسعار.

بدوره، قال مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن «انخفاض أسعار الذهب أخيراً له انعكاس إيجابي في تنشيط الطلب على مبيعات المشغولات»، لافتاً إلى أن «الطلب على المبيعات مازال محدوداً، وذلك مع اعتياد بعض المتعاملين عدم الشراء بشكل فوري، مع تراجع الأسعار والتريث لتراجع الأسعار بمعدلات أكبر». وأضاف أن «مبيعات السبائك والعملات الذهبية مازالت تشهد بطئاً في الطلب نتيجة عدم تسجيل ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة محفزة للمتعاملين في تلك المنتجات سواء بالبيع أو الشراء». من جهته، قال مدير محل «مجوهرات ماشوم»، راج باهي، إن «الأسواق سجلت تحسناً محدوداً في الطلب على المشغولات الجديدة، فيما تركزت الحصص الأكبر للمبيعات في الطلب من قبل الزائرين والسائحين، إضافة لمبيعات القطع ذات الأوزان الصغيرة للمتعاملين»، لافتاً إلى أن «متعاملين يفضلون ترقب الأسعار أملاً في حدوث انخفاضات بنسب أكبر محفزة».

واعتبر مسؤول المبيعات في محل «ريج للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، أن «التراجع السعري الأخير الذي سجله المعدن الأصفر حفز عدداً من المتعاملين أخيراً على شراء هدايا من المشغولات الذهبية وخصوصاً من الأوزان الصغيرة»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن تتحسن وتيرة المبيعات بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة وذلك مع اعتياد البعض عدم الشراء الفوري عقب تراجع الأسعار، وبالتالي ستشهد الأسواق تحسناً أكبر بالمبيعات حال استمرار الأسعار عند معدلات مقاربة أو سجلت انخفاضات جديدة إضافية».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطا، 220.75 درهماً، بانخفاض أربعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، 204.5 دراهم، بتراجع قدره 3.75 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 198 درهماً، بانخفاض 3.5 دراهم، كما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 169.75 درهماً، بتراجع 3.25 دراهم.