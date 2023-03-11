12.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 12.9 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2644 مبايعة بقيمة 8.11 مليارات درهم، منها 274 مبايعة لأراض بقيمة 3.17 مليارات درهم، و2370 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 4.93 مليارات درهم.

وسجلت الرهونات 4.12 مليارات درهم، فيما شهدت الهبات تسجيل 267 هبة بقيمة 758.68 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة ملياري درهم في منطقة الخيران الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، ثم مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة. وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 117 مبايعة بـ321 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم.

أما ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، وأخيراً مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 244 مبايعة بـ213 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 242 مبايعة بقيمة 493 مليون درهم، وثالثة في منطقة مرسى دبي بتسجيلها 201 مبايعة بـ655 مليون درهم.