أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ1.36 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات يوم الأربعاء، سيولة قاربت 1.36 مليار درهم، مع تحديد موعد بدء إدراج شركة أدنوك للغاز. وتوزّعت السيولة بواقع 1.137 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و225.23 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 238.4 مليون سهم عبر أكثر من 16.14 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.038% بالغا 9944.09 نقطة مع سيولة بلغت 1.137 مليار درهم. جاء التراجع تزامنا مع هبوط سهم ملتیبلاي منخفضا بنسبة 1.5% عند 3.85 درهم، وبتداولات تجاوزت 16 مليون سهم.

وانخفض سهم فيرتيجلوب بنسبة 0.5% عند 3.89 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم.

بينما ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 1.5% عند 4.70 درهم، وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.

وارتفع سهم أبوظبي الأول بنسبة 1.1% عند 14.58 درهم، وبتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم. وكان سهم بروج أكثر الأسهم تداولا خلال جلسة اليوم، إذ ارتفع بنسبة 0.4% عند 2.64 درهم، وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم.

يشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلن إدراج وبدء التداول على أسهم شركة أدنوك للغاز بي إل سي ضمن السوق الأول الفئة الأولى يوم الإثنين الموافق لـ 13 مارس 2023.

وسيتم إدراج الشركة تحت الرمز ADNOCGAS ورقم التعريف الدولي AEE01195A234. وكان قد تم طرح 4% من رأس مال شركة أدنوك للغاز، ما يمثل 3070.1 مليون سهم، في 23 فبراير الماضي ليتم بعد ذلك زيادة حجم الطرح إلى 3837.6 مليار سهم ما يعادل 5% وبسعر طرح يبلغ 2.37 درهم للسهم.

وكانت الشركة رفعت حجم الشريحة الأولى في الطرح من 10% إلى 12% ما يمثل نحو 460.5 مليون سهم عادي، كما زادت نسبة الأسهم المخصصة للشريحة الثالثة من 2% إلى 4% ما يمثل 153.5 مليون سهم عادي.

وأضافت أن النسبة المتبقية من الطرح والبالغة 84% والتي تمثل 3223.5 مليون سهم عادي، فقد تم حجزها للشريحة الثانية (المستثمرين المؤهلين). وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.06% إلى مستوى 3427.05 نقطة تزامنُا مع تراجع سهم إعمار العقارية، أكثر الأسهم تداولا، بنسبة 0.3% عند 5.58 درهم، وبتداولات قاربت 12 مليون سهم.

وانخفض سهم سالك بنسبة 2.1% عند 2.74 درهم، وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم. فيما ارتفع سهم إعمار للتطوير بنسبة 1.1% عند 5.54 درهم، وبتداولات قاربت 3 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.5% عند 13.10 درهم، وبتداولات قاربت مليوني سهم، كما ارتفع سهم دبي الإسلامي بنسبة 0.2% عند 5.76 درهم، وبتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم.