سيولة الأسهم المحلية تتجاوز ملياري درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 2.05 مليار درهم في ختام تداولات أمس، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم العقار والمالية والبنوك.وتوزعت السيولة بواقع 1.72 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و325.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 279.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.6 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السيولة بعد تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم شركة «غذاء القابضة» لعدد 6.5 ملايين سهم بقيمة جاوزت 533 مليون درهم بسعر 82 درهم للسهم الواحد.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9845.35 نقطة، فيما سجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 9947.85 نقطة، بينما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3429.3 نقطة.