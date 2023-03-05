تجار: ارتفاع الأسعار يحد من الطلب على المشغولات والسبائك

ارتفعت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع، بين 3 و3.75 دراهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن عودة الأسعار للارتفاع أسهمت في الحد من الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، لافتين إلى أن مبيعات السائحين استأثرت بالحصص الأكبر من مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، خصوصاً في أسواق دبي.

بدوره، قال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «عودة أسعار الذهب للارتفاع عقب سلسلة من الانخفاضات خلال الأسابيع السابقة، أسهمت في الحد من الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية»، لافتاً إلى أن «الأسواق تشهد معدلات طلب متباينة محدودة حالياً على قطع المشغولات الصغيرة والمتوسطة الوزن».

وأضاف أن «أسواق منتجات السبائك والعملات الذهبية تشهد حالياً حالة من البطء في الطلب، مع ترقب المتعاملين في ذلك القطاع لمؤشرات الأسعار، سواء في ما يتعلق بالارتفاع بمعدلات أكبر للبيع أو التراجع بنسب كبيرة لشراء منتجات جديدة لأغراض الادخار أو الاستثمار».

من جهته، أشار مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إلى أن «معظم المبيعات حالياً للمشغولات الذهبية، تستأثر بالحصص الأكبر منها الأفواج السياحية والزائرون، خصوصاً في أسواق دبي»، لافتاً إلى أن «المبيعات للمقيمين من الممكن أن تكون محدودة حالياً، لكن من المتوقع أن تشهد تحسناً بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع كون عدد كبير من المتعاملين في حالة ترقب للأسعار».

من جانبه، أضاف مسؤول المبيعات في محل «دايمون للمجوهرات»، ديب سوني، أن «الارتفاعات السعرية الأخيرة حدت من الطلب على مبيعات المشغولات، لاسيما مع تأجيل بعض المتعاملين قرارات الشراء خلال الفترة الحالية، ترقباً لعودة الأسعار للانخفاض بمعدلات محفزة خلال الأيام المقبلة».

وأوضح أن «النسب الأكبر من المبيعات حالياً في أسواق دبي تستأثر بها مبيعات السائحين والزائرين، فيما لاتزال مبيعات المقيمين محدودة خلال الفترة الحالية»، لافتاً إلى أن «مبيعات السبائك والعملات تشهد بطئاً في الطلب حالياً».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 223.75 درهماً، بارتفاع 3.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 207.25 دراهم، بزيادة 3.5 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 200.5 درهم، بارتفاع 3.25 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 172 درهماً، وبزيادة ثلاثة دراهم.