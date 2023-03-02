مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أولى جلسات مارس

أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء بختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز المليار درهم، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.115 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.116 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.519 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و597.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

ونجح سوق دبي المالي في الصعود للجلسة الثانية بعد ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.27%، أو ما يعادل 9.29 نقاط، ليغلق عند مستوى 3447.05 نقطة، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.09%، ليقفل مستقراً عند 9853.93 نقطة، مستمراً في ارتفاعه لثاني جلسة على التوالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 1.28 مليار درهم في سوق أبوظبي، و324.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 310.18 ملايين سهم، عبر تنفيذ ما يربو على 16.4 ألف صفقة.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، «طيران أبوظبي» بنسبة 11%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.92%، و«أمريكانا» 2.27%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.53%، و«أدنوك للحفر» 1.51%، و«ملتيبلاي» 0.75%.

وفي سوق دبي، ارتفع «إعمار العقارية» 0.89% مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً مستقطباً سيولة بنحو 104.2 ملايين درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 41.2 مليون درهم، وأغلق مستقراً دون تغيير، ثم «إمباور» بسيولة 38.7 مليون درهم، و«ديوا» 28 مليون درهم، كما صعد سهم «إعمار للتطوير» 3.59%، و«سالك» بنسبة 3.04%، و«الخليج للملاحة» 5.7%.