تجّار: رواج سياحة الأعمال والفعاليات يدعم مبيعات الذهب

واصلت أسعار الذهب انخفاضها للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة بنهاية الأسبوع تراجعاً في مؤشراتها، وبنسب راوحت بين 50 فلساً ودرهم واحد لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي تراجع سعر غرام الذهب إلى 15.25 درهماً خلال أربعة أسابيع.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن مبيعات المشغولات الذهبية شهدت طلباً بنسب متباينة أخيراً، بدعم من إقبال السائحين والزائرين لأهداف تتعلق بأنشطة الأعمال والفعاليات مثل المعارض والمؤتمرات، لافتين إلى أن تلك المبيعات استحوذت على الحصص الأكبر من المبيعات أخيراً، مقابل مبيعات بنسب أقل للمتعاملين المقيمين، موضحين أن مواصلة أسعار الذهب للتراجع، سيستمر في دعم التحسن التدريجي للمبيعات.

بدوره، قال مدير المبيعات في شركة «تانشيك للمجوهرات»، أديتا سينج، إن «سياحة الأعمال والفعاليات مثل المؤتمرات والمعارض لعبت دوراً كبيراً في دعم الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، وهو ما يتضح أخيراً عبر نمو الطلب الناتج عن رواج نشاط المؤتمرات والمعارض الكبيرة في الأسواق المحلية، مع توجه الزائرين المشاركين في تلك الفعاليات لشراء هدايا من المشغولات الذهبية لأسرهم قبل السفر، كجزء من سياحة الأعمال والتي لها انعكاسات إيجابية متعددة على أسواق الذهب، وأصبحت تمثل الحصص الأكبر من المبيعات».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إن «مبيعات السائحين والزائرين لأغراض تتعلق بأنشطة الأعمال والمعارض والمؤتمرات، استحوذت أخيراً، على الحصص الأكبر من المبيعات، في مقابل نسب المبيعات للمتعاملين المقيمين، وذلك بسبب الرواج الكبير حالياً لأنشطة سياحة الفعاليات».

وأضاف أن «استمرار أسعار الذهب في التراجع له انعكاسات إيجابية محفزة على الشراء، ومن المتوقع أن يدعم التحسن التدريجي في المبيعات بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة». وأشار مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إلى أن «فترة النشاط الكبيرة للفعاليات مثل المؤتمرات والمعارض، إضافة إلى سياحة الأعمال التي ترتبط بزيارات لشركات لعقد صفقات مختلفة منها ما يتعلق باستيراد سلع من الأسواق المحلية، من العوامل التي دعمت نشاط الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى مواصلة أسعار المعدن الأصفر في التراجع للأسبوع الرابع على التوالي».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 220 درهماً، بانخفاض درهم واحد، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 203.75 دراهم، بتراجع 75 فلساً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 197.25 درهماً، بانخفاض 50 فلساً.

كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 169 درهماً، بتراجع 50 فلساً.